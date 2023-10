Jaarlijkse zwerfvuilactie nog altijd nodig

De jaarlijkse zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de milieuraad en IVIO mag steevast rekenen op heel wat vrijwilligers. Gelukkig viel het weer best mee en kwam er een 30-tal vrijwilligers afgezakt naar het Gemeenteplein van waaruit de actie startte. De organisatoren kregen ook de steun van een tiental catchers die jaarlijks op post zijn. Hermien De Foer die vanuit de gemeente de actie coördineert was tevreden met de opkomst zodat niet alleen het centrum maar ook heel veel grachten langs buurtwegen konden worden ontdaan van zwerfvuil. De actie startte om 8.30 uur en tegen de middag was iedereen weer binnen in het ontmoetingscentrum waar de deelnemers verwend werden met heerlijke soep en een belegd broodje. De burgemeester dankte de vrijwilligers die er helpen voor zorgen dat Oostrozebeke er weer een tijdje heel schoon bijligt. (CLY/foto CLY)