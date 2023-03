Izegem voorziet met nieuw plan meer ruimte voor park en bos in domein Wallemote-Wolvenhof

De stad Izegem heeft het voorontwerp van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd waardoor provinciedomein Wallemote-Wolvenhof op termijn mogelijk met 21 hectare groen kan uitbreiden. Vijf hectare wordt zeer binnenkort al ontwikkeld, voor de overige gronden zijn de krijtlijnen nu al vastgelegd.

Er staat heel wat te gebeuren in het provinciedomein. Binnenkort beslissen de stad en provincie wat de criteria zijn om een horecazaak in kasteel Wallemote uit te baten en kunnen kandidaten een offerte indienen. Achter de schermen is intussen ook werk gemaakt van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waarvan het voorontwerp op de gemeenteraad kwam. Izegem legde reeds 400.000 euro op tafel om verschillende gronden te kopen om het domein uit te breiden. Met het RUP wil het nu landbouwgrond omzetten in recreatief gebied.

Speelzone en boomgaard

Op vandaag beschikt de stad over een stuk grond van vijf hectare tussen de Bosdreef, Wolvenhof- en Leenstraat. “Daar zouden we op korte termijn graag in samenwerking met de provincie invullen met een speelzone, boomgaard en hondenlosloopweide”, weten schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens en burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Vooraleer dat mogelijk is moeten we dus het RUP aanpassen. De grond die van ons is, staat bekend als ‘deelzone 2’ en daar gaan we vanaf volgend jaar minimum 60 procent bebossen.”

Deelzones 2 en 3 zijn nog in particuliere handen. “Als de eigenaars aan ons zou willen verkopen, dan kan er in deelzone 1 ook 60 procent bos komen”, verduidelijkt de schepen. “Voor deelzone 3 voorzien we open landschap. De drie deelzones samen vormen een landschapspark. Op het plannetje staat ook nog een parkgebied van vijf hectare in het donkergroen ingekleurd, net boven de zone die eigendom van de stad is. In de regels die we nu uitstippelden staat dat dit stuk op termijn kan aansluiten op het kasteeldomein. De bestaande zonevreemde woningen in dat parkgebied behouden hun rechten en eigendom. Alle bestemmingszones samen bestaan uit 21,2 hectare waar volgens het RUP groenuitbreiding mogelijk maakt, moesten alle eigenaars er op termijn hun grond verkopen. Het doel is om minstens 6,8 hectare te bebossen.”

Extra parking

De stad voorziet ook extra parking, op de hoek van de Bosdreef en Wolvenhofstraat..”Voor bezoekers van het domein en de horecazaak in het kasteel, maar ook voor werknemers van het plaatselijk bedrijf Poulpharm. “ Dat laatste is niet naar de zin van Groen, die meent dat het bedrijf maar een eigen parking op zijn grond moet voorzien. De stad voorziet ook een reserveparking aan de hoek van de Wolvenhof- en Kokelarestraat, die mensen kunnen gebruiken als het uitzonderlijk druk is. “Bij bijvoorbeeld evenementen”, stipt schepen Caroline aan. “Om alles in goede banen te leiden voorzien we eenrichtingsverkeer van de Kokelarestraat naar de Wolvenhofstraat en Bosdreef.

Rik Baert (Vlaams Belang) is geen voorstander. “Op deze manier wordt waardevolle landbouwgrond verkwanseld”, meent hij. “Het is juist dat er geen onteigening aan te pas komt en dat eigenaars enkel op vrijwillige basis kunnen verkopen. Maar wat als de landbouwer de grond pacht? Dan bieden instanties als Natuur & Bos meer voor die grond en wordt het ook groengebied. Ik heb nog nooit files aan het domein gezien en ook geen overrompeling van wandelaars. Trakteren jullie met een pintje op de Grote Markt als de laatste landbouwer stopt? Spijtig, maar het is nu eenmaal de tijdsgeest. Ontspanning en groen hebben voorrang op werken. De schepen nuanceert: “We raken niet aan het herbevestigd agrarisch gebied en beroepslandbouwers kunnen hun activiteiten er verder zetten zo lang ze willen. Ook zij hebben een rol in het beheer van het landschap.”

Nu volgt een openbaar onderzoek van zestig dagen. Daarna worden eventuele bezwaren verwerkt en het RUP indien nodig bijgesteld. In juli kan de raad er dan definitief over beslissen.