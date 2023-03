Izegem daagt Menen uit tijdens het Vlaams kampioenschap tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 vindt het eerste Vlaams kampioenschap tegelwippen plaats. Steden en gemeenten breken zo veel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Ook de stad Izegem doet mee en gaat de strijd aan met stad Menen. Eén tegel geeft de stad alvast cadeau…

Om de strijd met de stad Menen aan te kondigen, ging de stad Izegem over tot een ludieke actie. “We wipten één tegel tegenover het stadhuis van Menen. Die ene tegel geven we hen alvast cadeau. Voor de andere tegels zal de stad Menen zelf de handen uit de mouwen moeten steken”, knipoogt schepen van groenbeleid Caroline Maertens.

Brugpark

De stad Izegem heeft ambitieuze plannen op vlak van ontharden en vergroenen. Zo zal het project rond het brugpark de stad heel wat tegels op de tegelteller opleveren. Op de westelijke kant van de brug komt één lange, groene fiets- en wandelzone. “Vanaf 3 april starten de werkzaamheden om de omgeving van de centrumbrug en de Korenmarkt een stuk groener te maken. Zo zorgen we niet alleen voor een groener en gezelliger, maar ook een verkeersveiliger stadscentrum”, legt schepen Maertens uit.

Ook De Droge Janstraat, een van de smalste en meest verharde straten van Izegem, wordt onder handen genomen. “Onder begeleiding van Natuurpunt overtuigden we heel wat bewoners van de Droge Janstraat om hun gevel te vergroenen. Er komen maar liefst 21 tegel- en geveltuintjes in de straat. We veranderen we de Droge Janstraat in een gezellige en bloeirijke, groene leefstraat”, vertelt de schepen.

Tegel- en geveltuintjes

Alle Izegemnaren kunnen tijdens het kampioenschap hun steentje bijdragen door tegels uit te breken in hun voor-, achter of geveltuin. Tegel- en geveltuinen kunnen worden aangevraagd via www.izegem.be/tegeltuintje. De stad neemt de tegel(s) weg en plant zelf het tuintje aan. Wie zijn achtertuin wil ontharden, zal gratis zakjes bloemenzaad kunnen verkrijgen. Bovendien komt de stad binnenkort met een actie waarbij elk Izegems gezin een boom kan aanvragen.