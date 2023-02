IVIO zet verder in op verbeterde dienstverlening en stelt nieuwe glaskraanwagen voor

In 2022 investeerde IVIO in een nieuw toegangscontrolesysteem op de recyclageparken en koos men voor een nieuwe, meer hedendaagse huisstijl met aangepast logo. Het nieuwe jaar 2023 zet de afvalintercommunale in met een spiksplinternieuwe glaskraanwagen. “We rusten onze recyclageparken ook uit met duidelijke infoborden aan de ingang. Deze borden maken de bezoekers wegwijs op het park. Zo blijven we onze dienstverlening naar de burger toe verbeteren”, klinkt het bij IVIO.

De nieuwe glaskraanwagen wordt ingezet voor het ledigen van de glasbollen in de 11 IVIO-gemeenten. Deze is, dankzij de lange kraanarm, geschikt om zowel bovengrondse als ondergrondse glasbollen te ledigen. Daarnaast wordt deze vrachtwagen ook ingezet voor de huis-aan-huis ophaling van asbest.

Duurzaam op alle vlakken

IVIO-voorzitter Dries Dehaudt: “We kozen resoluut voor veiligheid en milieuvriendelijkheid. IVIO wil op alle vlakken een duurzaam bedrijf zijn: deze kraanvrachtwagen verbruikt heel wat minder dan de oude vrachtwagen, is meer ergonomisch en volledig uitgerust met alle mogelijke veiligheidssystemen. Met een lagere uitstoot zorgen we ook voor minder fijn stof in onze straten en longen. Dankzij het grotere laadvermogen zijn minder ritten nodig, dat is efficiënter werken én minder bandenslijtage. Met deze investering drukken we de onderhoudskosten en de transportkosten, een besparing die we in deze tijden goed kunnen gebruiken.”

De nieuwe signalisatieborden – hier het bord in Oostrozebeke – moeten de bezoeker wegwijs maken in het park.

Daarnaast werd aan de ingang van ieder park een infobord gezet, met belangrijke informatie, zoals de locatie van de containers en de tarieven. Deze parkplannen zijn ook beschikbaar op de website. “Deze borden zijn een hulp om zich correct aan te melden aan de inritzuil. Uiteraard helpt de parkwachter, indien nodig, bij het aanwijzen van de juiste containers. Zo streeft IVIO naar een beter bezoekervaring voor de burgers. In 2023 pakken we de huidige signalisatie en communicatie in en rond de recyclageparken nog verder aan. Samen met het vernieuwen van onze website, beogen we hiermee onze burgers nog beter bij te staan om zo goed mogelijk te sorteren.”