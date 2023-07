Inwoners De Haan kunnen nu ook GFT-zak gratis naar containerpark brengen

Voortaan kan je ook met GFT-zakken gratis terecht in de containerparken van De Haan. Eerder konden inwoners en bezoekers daar reeds hun gele restafvalzakken en blauwe P+MD-zakken deponeren.

“Dit biedt een oplossing voor afvalzakken die niet zijn opgehaald en/of niet op afhaaldagen kunnen worden aangeboden omwille van bijvoorbeeld vakantie”, zegt schepen van Afvalbeheer Marleen De Soete (Samen Vooruit).

“Daarnaast is dit ook een bijkomende maatregel in de strijd tegen het openprikken door de meeuwen. In onze gemeente, die eerder al een proefproject met beter meeuwenbestendige gele restafvalzakken uittestte, wordt binnenkort trouwens in samenwerking met de afvalintercommunale IVBO een bijkomend proefproject met meeuwenbestendige GFT-containers gepland. Met ingang van 1 januari 2024 mogen inwoners en verblijvers immers nog steeds verder afval aanbieden in gele restafvalzakken, maar zijn gemeenten en steden wel wettelijk verplicht om GFT-recipiënten en -ophaling aan te bieden. Het ‘meeuwenprobleem’ zal blijven bestaan en wij willen daar als gemeente op voorbereid zijn met bijkomende maatregelen”, klinkt het.