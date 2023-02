Ingelmunster maakt werk van aanleg stadsrandbos: “Nood aan meer groen”

Eind vorig jaar, in de gemeenteraad van oktober, diende Vooruit-raadslid Enigo Vandendriessche een voorstel in om tussen de Elfjulisingel en de Gistelstraat in Ingelmunster een stadsrandbos aan te leggen. Momenteel heeft het gemeentebestuur een voorlopige verkoopsovereenkomst om een stuk grond aan te kopen langs de Weststaat. In de toekomst wil de gemeente dit terrein bebossen om zo een bos langs de rand van de gemeente te realiseren.

In die zone ligt een tiental hectare parkgebied. Grond bestemd voor bos of park dus. Tot op vandaag worden de gronden echter gebruikt voor landbouw. Enigo stelde aan de gemeenteraad voor om de gronden aan te kopen en een stadsrandbos aan te leggen. Zowel Vlaanderen als de provincie geven momenteel subsidies aan gemeenten die gronden aankopen om te bebossen.

“Toen ik dit voorstel voor het eerst lanceerde tijdens het verkiezingsdebat in 2018 werd het nog weggelachen door de andere partijen”

Bovendien heeft de gemeente zelf een aantal landbouwgronden in bezit, die eventueel kunnen gebruikt worden als ruilgrond voor de landbouwers die vandaag actief zijn in het gebied. Meerderheidspartij De Brug/N-VA/vld keurde in oktober het voorstel van Vooruit goed, CD&V onthield zich. Op de gemeenteraad van dinsdagavond 21 februari ligt nu een verkoopbelofte voor om een perceel van net geen twee hectare aan te kopen in het gebied dat Enigo naar voor schoof. Na Vooruit sprak nu ook het gemeentebestuur de intentie uit om hier een stadsrandbos aan te planten. Enigo Vandendriessche reageert bijzonder tevreden: “Toen ik dit voorstel voor het eerst lanceerde tijdens het verkiezingsdebat in 2018 werd het nog weggelachen door de andere partijen. Gelukkig zijn de geesten ondertussen gerijpt. Onze inwoners hebben nood aan meer groen, en ook het klimaat en de natuur varen er wel bij. Het gebied dat ik voor ogen heb is minstens 10 hectare groot, ik hoop dan ook dat de gemeente ondertussen een aankoopstrategie aan het uitwerken is voor de overige gronden.”

Het gemeentebestuur wil inzetten op groen in de kern van Ingelmunster. Schepen van milieu Nadine Verheye: “Naast ‘park aan het water’, de groene long langs het kanaal, is het ook de ambitie om een natuurlijke verbinding te voorzien tussen de Mandelvallei en het noorden van onze gemeente. Om dit te realiseren bekijken we alle opportuniteiten die zich aanbieden.”

Twee hectare

De aankoop van een stuk grond van twee hectare langs de Weststraat is een mooie kans die het bestuur wil grijpen. “Toen we hoorden dat het terrein te koop stond, namen we contact op met de eigenaars. Het terrein heeft als bestemming parkzone en ligt in de omgeving van het vroegere Ingelmunsterbos. Een groene long die zich iets noordelijker langs de Elfjulisingel bevond”, vervolgt Nadine. Momenteel is er nog een landbouwer actief. Wanneer de aankoop definitief is, wil de gemeente een bos aanplanten.Nadine: “Vlaanderen wil tegen 2030 één boom per Vlaming voorzien. Onze plannen passen hier perfect bij. We bekijken welke subsidies mogelijk zijn om dit bos te realiseren.”

Vorig jaar kocht het gemeentebestuur even verderop ook al een stuk grond van bijna 7.000 m². “Als schepen van milieu ben ik bijzonder blij met deze opportuniteit. Onze regio is één van meest bosarme gebieden. Daarom willen we inzetten op meer groen om Ingelmunster nog aantrekkelijker te maken. Dit nieuwe bos zou een natuurlijke verbinding zijn tussen het kanaal, de Mandelvallei, de Beukendreef en de locatie waar vroeger Ingelmunsterbos lag. Samen met de aankoop van het stuk grond vorig jaar kunnen we ons bomenaantal substantieel verhogen. Bomen zuiveren de lucht, nemen CO² op en zorgen voor biodiversiteit. En ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen zijn bomen een goede zaak!”, besluit Nadine. (PADI)