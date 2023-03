Inagro doet onderzoek naar hoe teelten en bomen gecombineerd kunnen worden

Op een perceel vlakbij kaasboerderij ’t Groendal doet onderzoekscentrum Inagro de komende jaren onderzoek naar Agroforestry waarbij de teelt van bomen of struiken met die van een landbouwgewas worden gecombineerd.

Inmiddels werden er al een vijftigtal bomen, vooral walnoot, aangeplant. “Voor dit project werken we samen met landbouwers uit de buurt, maar dit perceel kan vooral een voorbeeld zijn voor de hele sector van hoe agroforestry wordt aangepakt”, aldus Willem Van Colen van Inagro.

Agroforestry is een duurzame, klimaatrobuuste landbouwvorm, maar toch blijven heel wat telers er eerder terughoudend tegenover staan. “We willen agroforestry voorbij de pioniersgrens tillen en leggen daarom hier een nieuw onderzoeks-en demoperceel aan”, aldus gedeputeerde Bart Naeyert. Vlakbij de Koolzaadstraat werden inmiddels een vijftigtal bomen geplant. De komende jaren wordt er onder andere onderzocht wat de impact van de bomen op de teelt en de bodem is. Het perceel bevat ook een weerstation waar verschillende metingen worden uitgevoerd. “We kozen voor walnootbomen omdat die op een vrije korte termijn opbrengst zullen geven. Het belangrijkste is echter dat de landbouwers hier tijdens demo’s en dergelijke een kijkje komen nemen en zien hoe bomen en teelten samen kunnen gaan”, aldus Van Colen.