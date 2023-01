In twee jaar verdwenen 3.200 voetbalvelden aan West-Vlaams jachtgebied

De totale jaagoppervlakte in West-Vlaanderen is in twee jaar 2.289 hectare kleiner geworden. Steeds meer mensen dienen een aanvraag in om hun eigendom te laten schrappen als jachtgebied.

Volgens de laatst beschikbare cijfers uit 2021 bedraagt de totale jaagoppervlakte in West-Vlaanderen 241.004 hectare. Dat betekent dat de dalende trend zich voortzet, want in 2019 ging het nog om 243.302 hectare.

Op twee jaar tijd verdween dus een gebied ter grootte van 3.200 voetbalvelden als jachtgebied. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé.

812 percelen geschrapt

De daling is te wijten aan het verzoek van 138 West-Vlaamse grondeigenaars om in totaal 812 percelen te schrappen als jachtterrein. “De voorbije jaren werden het meest verzoeken om jachtterreinen te schrappen ingediend in Kortrijk, Wingene, Diksmuide en Avelgem”, weet het provincieraadslid.

Dat het gebied krimpt, komt voor een stuk omdat de kaart met jachtterreinen in Vlaanderen te raadplegen is op geopunt.be. Het gebeurt steeds meer dat landeigenaars daar vaststellen dat hun eigendom weergegeven wordt als jachtgebied, zonder dat ze daar toestemming voor gaven.

“We roepen de jachtverenigingen dan ook op om de relatie met landeigenaars goed te onderhouden”, aldus nog De Poorter. “Daarnaast vragen we aan de lokale overheden om burgers duidelijk te informeren over hoe ze hun eigendom kunnen laten schrappen als jachtterrein.”