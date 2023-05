Intercommunale IMOG investeert 15 miljoen euro in een nieuwe sorteerinstallatie. De werken starten eind dit jaar en moeten eind volgend jaar klaar zijn. “We willen afval zoveel mogelijk hergebruiken als energiebron of als grondstof voor nieuwe producten. Zo zetten we nog meer in op circulaire economie”, duidt algemeen directeur Johan Bonnier.

In Moen, de tweede site van afvalintercommunale IMOG, wordt al jaren grof vuil gesorteerd en verwerkt: denk aan tapijten, meubels of metaal. De site in Harelbeke wil dit afval nu ook aanpakken.

“We installeren op onze site een nieuwe installatie voor grof vuil en bedrijfsafval”, zegt Johan Bonnier, algemeen directeur van site Harelbeke. De nieuwe installatie past in een circulair verhaal om huishoudafval en grof vuil zoveel mogelijk te hergebruiken als energiebron of als grondstof voor nieuwe producten. De nieuwe sorteerinstallatie is een investering van 15 miljoen euro.

Nog beter sorteren

“Er kan nog veel beter gesorteerd worden en dat zal ook inspanningen vergen van de burger. Zo zien we dat bij de 135 kg afval per jaar per inwoner, er 23 kg voedselafval zit. Dit moet beter.

De werken voor de nieuwe installatie starten eind dit jaar. Eind volgend jaar moet alles klaar zijn.