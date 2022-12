Illegale marmerkreeft opgedoken in parkvijver van Middelkerke: “Om er vanaf te geraken moet je vijver droogleggen”

De illegale marmerkreeft, in opmars in West-Europa, is ook in Middelkerke opgedoken. De marmerkreeft is een niet-inheemse rivierkreeft, die alleen bestaat uit vrouwtjes en zich razendsnel kan voortplanten door eitjes te leggen. Daarvan leven er enkele duizenden in de parkvijver van Middelkerke. “Die marmerkreeften zijn erg schadelijk voor hun omgeving, maar voorlopig blijft het in West-Vlaanderen beperkt tot de Middelkerkse vijver. Wellicht heeft iemand zijn aquarium daar gedumpt. De beste manier om er nu van af te komen is om de vijver droog te leggen”, zegt Kevin Scheers van Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO).

Een tijd geleden kreeg het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO) een onduidelijke foto binnen van een rivierkreeft in de parkvijver van Middelkerke. “We konden niet helemaal zeker zijn dat het om de illegale marmerkreeft ging. Maar toen we zelf bij de vijver gingen controleren zagen we dat het er al een duizendtal zitten”, zegt Kevin Scheers, onderzoeker bij INBO.

“De marmerkreeft is schadelijk voor zijn onmiddellijke omgeving en eet echt alles op tot er alleen modder overblijft”

De marmerkreeft staat erg gekend om zijn snelle voortplanting. “Bij die soort zijn er geen mannetjes en is er maar een individu nodig om te kunnen voortplanten. Om de drie tot zes maanden kunnen zij 200 tot 700 eieren leggen. Zo kunnen ze vlug een nieuwe locatie inpalmen. Dat zorgt ook voor problemen bij mensen, die ze willen houden in een aquarium. Daarom is het verboden om ze te verkopen of te houden en moeten we ze vanuit Europa bestrijden. De dienst Natuurinspectie moet dit controleren, maar zij moeten ook roeien met de riemen die ze hebben.”

“De marmerkreeft komt normaal niet voor in Europa”, gaat Kevin verder. “Wellicht heeft er iemand zijn aquarium geleegd in de parkvijver van Middelkerke en is die populatie zo ontstaan. Ze eten van alles, van insecten tot viseitjes, planten en vis zelf tot er alleen maar modder overblijft. Dan nog blijven ze verder graven op zoek naar eten. Kort gezegd zijn ze erg schadelijk voor het inheemse leven in onze vijvers.”

Vijver droogleggen

De marmerkreeft is een erg moeilijk probleem om van af te geraken. “Uit ervaring weet ik dat het zéér moeilijk is om ze dood te krijgen. De beste manier waarop je dat kan doen, is door de vijver in kwestie volledig droog te leggen met een barrière er rond en dat minstens voor een periode van een half jaar. Als je de vijver niet honderd procent kan droog krijgen, doe je dat voor de zekerheid best nog iets langer.”

“Wellicht heeft iemand zijn aquarium gedumpt in de vijver”

Een vijver droogleggen is geen gemakkelijke klus. “De vijver in Middelkerke is eigenlijk volledig geïsoleerd, dus in theorie is dat perfect mogelijk. Er zijn daar geen tekende natuurwaarden, want de meeste dieren zijn exoten, zoals schildpadden en karpers en komen er normaal niet voor. Maar natuurlijk wil niemand graag tijd en geld steken in een probleem dat ze zelf niet veroorzaakt hebben.”

Middelkerke heeft geen plannen om de vijver droog te leggen. “Wij hebben als bestuur heel wat andere prioriteiten en kunnen ons niet bezig houden met kreeften vangen. Er zitten daar ook geel- en roodwangschildpadden en daar kunnen we helaas ook niet veel aan doen”, zegt schepen van Groen, Henk Dierendonck (Lijst Dedecker).

Gevaar voor polders

Volgens Scheers vormt de populatie in Middelkerke geen acuut probleem. “De vijver zal er gewoon hetzelfde uitzien. Maar als de marmerkreeft ooit in de polders terecht komt, geraken we er nooit meer vanaf en zullen we die overal zien in de natuurwateren van Noord-Frankrijk tot Nederland. De rode Amerikaanse kreeft zit al verspreid in de polders in de regio van Brugge en dat is al een groot probleem. Hopelijk blijft het daarbij en komt er niet nog een soort bij”, besluit Scheers.