‘Ik plant een boom’-actie nu ook voor Brugse scholen

Bomen zijn belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om de leefomgeving te verbeteren. “In Brugge zetten we enorm in op het aanplanten van bomen. Zo kunnen Bruggelingen aanvragen indienen om bomen op het openbaar domein en in de eigen voortuin te laten planten. Nieuw dit jaar is dat ook scholen bomen kunnen aanvragen”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “In de basisschool Manitoba worden maandagmiddag veertien bomen aangeplant”.

Bruggelingen kunnen voor het derde jaar op rij een boom aanvragen. “Het enthousiasme was groot: de voorbije twee plantseizoenen werden in totaal maar liefst 451 aanvragen ingediend,” aldus de schepen. “Via de stadswebsite kunnen inwoners aanduiden waar ze in Brugge graag extra bomen op het openbaar domein willen, maar ook in de eigen voortuin kunnen bomen aangevraagd worden,” zegt schepen Mercrdes Van Volcem.

“Dit plantseizoen komen er al zeker 61 bomen in de voortuin bij. Ik ben hier alvast tevreden mee. Deze cijfers tonen aan dat de inwoners enthousiast zijn over dit initiatief. We zien ook dat het aanstekelijk werkt, wie een boom plant, vertelt erover.”

Suggesties

“Ook voor het openbaar domein werden de voorbije twee jaar 113 suggesties ingediend. Dit jaar kwamen er nog eens 32 aanvragen bij. Groene ingrepen en de aanwezigheid van groen in al zijn vormen of het nu bloembollen, struiken, bomen of gevelplanten winnen meer en meer aan belang. Naast deze aanvragen plant de stad jaarlijks zelf ook minstens 300 bomen. De bosteller staat in de stad Brugge op 72.000 bomen voor de jaren 2019-21.

Van alle deelgemeenten werden zowel in Sint-Michiels als in Sint-Andries al de meeste bomen in de voortuin aangeplant. “In dicht bebouwde gebieden zoals de binnenstad is het niet evident om een boom aan te planten. Bewoners waarbij het niet mogelijk is om een boom te planten, kunnen bijdragen aan een groen straatbeeld door het aanvragen van een gevelplant via www.brugge.be/gevelplant,” aldus de schepen.

Vergroenen van de speelplaats

Naast de aanvragen die Bruggelingen kunnen doen voor de aanplant van een boom in hun voortuin en de suggestie voor aanplant op openbaar domein kunnen scholen sinds dit jaar ook een beroep doen op de actie “Ik wil een boom” om hun schoolomgeving te vergroenen.

“De aanwezigheid van (hoogstammig) groen in een leeromgeving zorgt voor tal van voordelen. Speelplaatsen zijn nog te vaak grote verharde oppervlakten waarbij de temperatuur op een warme dag gemakkelijk tot boven de 30° C kan oplopen. Bomen zorgen in deze omgeving voor welgekomen schaduw, dragen bij aan de biodiversiteit en hebben ook educatieve waarde,” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

“We zetten dan ook volop in op het groener maken en ontharden van speelplaatsen in Brugse scholen. Zo werd onlangs de speelplaats van Stedelijke Basisschool De Geluksvogel onthard en kwamen er 6 nieuwe bomen bij. Ik wil alle directeurs oproepen om een aantal bomen op de speelplaats te planten als cadeau voor hun leerlingen. Er kan ook met een aantal kinderen en leerkrachten door de buurt gegaan worden om te kijken of er bomen in de buurt aangeplant kunnen worden. We komen zeker langs om de mogelijkheden te bespreken,” aldus de schepen.

Tot nu toe hebben al 13 scholen een aanvraag ingediend: bij het eerste plantmoment werden al in zes scholen 21 bomen aangeplant. Inmiddels zijn er al aanvragen voor 49 bomen op speelplaatsen.

Via de website http://www.brugge.be/ikwileenboom kan iedere Bruggeling nog een aanvraag indienen voor het komende plantseizoen. Het plantseizoen loopt van november tot en met maart en de aanplant gebeurt kort na goedkeuring van de aanvraag.