Huisvuilzakken kan je (nog) niet inleveren in het containerpark

In Avelgem is er al een tijdje veel kritiek op de afvalophaling. Vooral op sociale media uiten veel mensen hun ongenoegen over de nieuwe manier van werken.

Sinds dit jaar wordt het afval maar om de twee weken opgehaald door IMOG. Dit kan al sinds de invoering op zeer veel commotie rekenen. Een aantal inwoners maken zich zorgen, omdat ze thuis niet genoeg plaats hebben om hun afvalzakken tijdelijk op te bergen. Voor bepaalde specifieke gevallen kan dit tot problemen leiden, zoals stank of ongedierte.

Op de gemeenteraad van maandagavond werd die bezorgdheid opgemerkt. Gemeenteraadslid Bram Van Den Bunder (CD&V) haalde aan dat veel inwoners problemen ondervinden en richtte zich tot schepen van Klimaat, Energie, Milieu, Natuur en Dierenwelzijn Annicq Verschuere (Tandem). Hij gaf aan dat er daarvoor voorlopig geen oplossing komt in Avelgem. “Het is nog niet mogelijk om uw huisvuilzakken in te leveren in het containerpark van Avelgem. Dit komt omdat de nodige vergunningen daarvoor niet voorhanden zijn. Wat de inwoners van Avelgem wel kunnen doen, is de afvalzakken voorlopig inleveren in het containerpark van Moen. Daar is dat wel mogelijk”, reageerde de schepen. Daarom lijkt het voor Verschuere dus niet van noodzaak om die vergunningen aan te vragen.

Het kan zelfs zijn dat iedereen vanaf 2025 naar Moen zal moeten gaan voor zijn vuilnis. De kans bestaat namelijk dat het containerpark in Avelgem dan opgedoekt wordt. (JDB)