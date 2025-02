Honderdjarige Victor Veranneman uit Rumbeke plant eerste eeuwbos in Vlaanderen

Op 8 februari viert Rumbekenaar Victor Veranneman zijn honderdste verjaardag. Om deze uitzonderlijke mijlpaal te vieren, schakelde kleindochter Lien Vancoillie BOS+ in om een verjaardagsbos voor hem te laten aanplanten. Via een persoonlijke webpagina kunnen familie en vrienden bijdragen aan het bijzondere cadeau. Met de opgehaalde fondsen wordt de aanplant van het bos gefinancierd, dat volgend plantseizoen wordt aangelegd door iedereen die een bijdrage deed.

“Honderd jaar… Een mijlpaal die maar weinigen bereiken. Een eeuw vol verhalen, herinneringen en avonturen. Hoe vier je zo’n uniek moment? Met taart en cadeaus, natuurlijk. Maar wat als je iets blijvends kon geven? Iets waar de komende generaties nog een eeuw – en liefst langer -herinneringen kunnen maken en avonturen kunnen beleven?”, klinkt het bij natuurorganisatie BOS+.

Een bos voor het leven

BOS+ lanceerde een tijd terug de campagne ‘Bossen voor het Leven’. Binnen deze campagne is het mogelijk een bos aan te planten voor kerngebeurtenissen in het leven; een geboorte, een huwelijk, een verjaardag of een overlijden. Geboortebossen zijn intussen alombekend, maar sinds dit plantseizoen zitten ook verjaardagsbossen in de lift. “Vooral mensen die houden van natuur en iets terug willen doen, mensen die vinden dat ze al genoeg hebben of personen die zoeken naar een betekenisvollere manier om ‘hun dag’ te vieren komen bij ons terecht”, zegt Tillia Eestermans van BOS+. “Het is echter een unicum dat we een bos kunnen planten voor iemand die honderd wordt en daar kijken we echt naar uit”, gaat ze verder.

Voor toekomstige generaties

Uit honderd jaar leven komt uiteraard ook heel wat nieuw leven voort. Victor zorgde alvast voor een gigantische nalatenschap. Hij heeft niet minder dan 16 kleinkinderen en al 21 achterkleinkinderen, wat zorgt voor vrolijke familiebijeenkomsten waar hij nog steeds heel graag bij aanwezig is. Dat zijn heel wat generaties die zullen kunnen genieten van het nieuwe bos.

© Gert Arijs Gert Arijs

“Een bos is bovendien een prachtig symbool voor het leven van de natuurliefhebbende Rumbekenaar. Bomen staan immers nooit alleen; ze vormen een netwerk dat elkaar ondersteunt en voedt. De perfecte weerspiegeling van hoe Victor door zijn werk en doorheen zijn leven mensen met elkaar verbindt”, vertelt kleindochter Lien Vancoillie.

100 jaren = 100 are bos

De ambitie van kleindochter Lien is niet min; ze wil 100 are bos aanplanten. Dat is 1 are per levensjaar, of 1 hectare bos. “Ok, toegegeven een hectare bos aanplanten is een ambitieus doel, maar beter te hoog mikken dan helemaal niet te mikken”, zegt Lien. “In West-Vlaanderen hebben we nog een serieuze achterstand in te halen op vlak van bebossing. In elk geval zullen we als familie samen heel veel plezier beleven aan deze actie. Heel fijn dat BOS+ ons hierin wil ondersteunen.”

De exacte locatie wordt deze zomer bepaald. Bedoeling is om het bos zo dicht mogelijk bij de woonplaats aan te planten, dus sowieso regio Rumbeke-Roeselare.

Of het nu lukt of niet, één ding is zeker; de plantactie wordt een feestelijke gebeurtenis, zowel voor de familie en de buurt als voor BOS+. Het is immers niet elke dag dat de 100ste verjaardag van iemand kan gevierd worden.