Honderden kwallen aangespoeld in de havengeul van Nieuwpoort: “Zeepaddenstoel is niet gevaarlijk”

De afgelopen dagen spoelen er regelmatig Zeepaddenstoelen aan op het strand. Dat is een blauwgekleurde kwal, die voorkomt in de Noordzee en niet gevaarlijk is. Gisteren lagen er een honderdtal in de havengeul van Nieuwpoort. “De dieren worden door de stroming op het strand gesmeten, maar bij het volgende getij spoelen ze dan gewoon terug in zee”, vertelt Luc David, vrijwilliger bij vzw Natuurpunt.

Gisteren waren er een honderdtal kleine Zeepaddenstoelen van ongeveer een vuist groot aangespoeld in de havengeul van Nieuwpoort. Vandaag lagen er opnieuw enkele op het zand bij het Staketsel. Maar dat is geen ongewoon fenomeen. “Vanaf ongeveer halfweg augustus tot de herfstperiode zit die soort kwal uit de Noordzee iets dichter bij de kust en kunnen ze aanspoelen”, vertelt Luc David, vrijwilliger bij vzw Natuurpunt.

“Blijf van de kwallen; ze spoelen vanzelf terug in zee”

Hoeveel kwallen er op het strand te zien zijn, hangt af van de stromingen in zee. “Soms kan je er heel veel bij elkaar zien liggen en een half uur later zie je ze niet meer door de stroming of het getij. De Zeepaddenstoel is niet gevaarlijk voor de mensen. Ze netelen kleine dieren, maar daar zijn wij niet gevoelig aan. Blijf er voor de zekerheid sowieso af. De kwallen spoelen vanzelf terug naar zee en wie weet raak je anders een van de mogelijke andere kwallen aan, die wel pijnlijk kunnen zijn.”

“Kletskoppen”

De kwal “Zeepaddenstoel” © Luc David

De kwallen zijn gelukkig niet gevaarlijk, maar wel een speciaal zicht. “Voor de dagtoeristen, die de komende week massaal zullen afzakken naar de kust is dat iets uitzonderlijk. Maar wij als kustbewoners zien dat jaarlijks terugkeren. We hebben ze zelfs een bijnaam gegeven: “Kletskoppen”. Want als de zon er op schijnt, weerkaatst het licht net zoals dat ook doet op een kaal hoofd”, besluit David.