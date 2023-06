Hondenliefhebster Hilde Decrock bindt opnieuw de strijd aan met de Chinese vleesindustrie:“Er is een mentaliteitswijziging nodig”

Hilde Decrock, sinds 15 jaar een Wervikaan, organiseert in de stadshal Oosthove een benefiet op 25 juni. Het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar de organisatie Harbin SBS, die honden redt uit de Chinese vleesindustrie. Decrock heeft nauwe banden met de organisatie.

We ontmoetten Hilde Decrock (60) in de Zandvoordestraat te Wervik, al is het correcter om te spreken van “den boerenbuiten” in dit geval. Na eerst verkeerd te hebben gereden, parkeren we ons uiteindelijk net voor een gerestaureerde hoeve. Op de binnenkoer zijn er al een drietal honden aan het blaffen. Na zo’n vijf minuten stopt het geblaf en gaat de poort open. Hilde verwelkomt ons met een brede glimlach. We gaan in een achtertuin zitten, waar nog twee andere herders speels aan het vechten zijn. Eens neergezeten valt ons het prachtige landschap op: de Kruiseekse heuvels tekenen zich af tegen een met zonovergoten horizon op deze prachtige donderdagochtend. Links van ons zien we de uit de grond geschoten stalen constructie van de Ice Mountain als een anomalie in dit panorama.

Alles begon bij Maya

Hilde verklaart hoe ze in Wervik terechtgekomen is: “Mijn man en ik kochten dit domein en de hoeve zo’n 15 jaar geleden. Ik ben oorspronkelijk van Sint-Eloois-Winkel, maar zei al eventjes tegen mijn man dat het tijd was om een groter domein te kopen. We hebben meerdere paarden. Die zaten in Sint-Eloois-Winkel verspreid over drie verschillende terreinen.”

“Daarnaast hadden we ook altijd al 2 honden gehad. Een schaalvergroting was nodig. Waarom Wervik? De locatie maakte me eigenlijk niet echt uit; ik wou gewoon een hoeve. Ik kan ondertussen wel zeggen dat ik heel blij ben om in Wervik te wonen. Niet het minst doordat de evenementen die ik hier al georganiseerd heb zo’n succes zijn.”

Harbin SBS wil de mentaliteit bij de Chinezen veranderen en zal daarvoor uiteindelijk de wet aanpassen – Hilde Decrock

Hilde regelt dit jaar namelijk voor de derde keer een benefiet met als doel om honden te redden uit de Chinese vleesindustrie. Ze werkt daarvoor samen met de organisatie Harbin SHS (Harbin Slaughter House Survivors). “Het is eigenlijk allemaal zo’n 4 jaar geleden begonnen, toen ik Maya adopteerde. Ze is een herdershond die op het nippertje gered kon worden door Harbin SHS. Ik had ze toevallig zien passeren op een filmpje op Facebook. De redders stormden een slachthuis binnen waar Maya aan een vleeshaak hing. Als het team 5 minuten later was binnengekomen, was ze waarschijnlijk in de kookpot geëindigd. Doordat ze met haar poot aan zo’n haak hing, heeft ze nu een prothese.”

Harbin SBS

Die eerste adoptie was zeker geen slag in het water. Sindsdien volgden er nog een negental. “Ik ben meer en meer beginnen samen te werken met de organisatie en ik vind dat ze nobel werk verrichten. Dit jaar alleen al hebben ze 400 honden van de dood gered, hebben ze er zo’n 70 kunnen laten adopteren en komende (deze, red.) week zullen er naar alle waarschijnlijkheid weer 150 gered kunnen worden.”

“Ze hebben een opvangasiel in Harbin (een miljoenenstad in Mantsjoerije, het noordoosten van China, red.) en werken vooral van daaruit. In Harbin hebben ze zelfs een nieuwe wet kunnen afdwingen: het is voortaan verboden om op markten honden uit te stallen in kooien, waarbij de bezoekers er dan een kunnen uitkiezen om ze voor het volk in de kookpot te gooien. Kijk, honden worden niet overal in China gegeten. Het is vooral in het noordoosten. Harbin SBS wil de mentaliteit bij de Chinezen veranderen en zal daarvoor uiteindelijk de wet aanpassen. Al is dat natuurlijk een traag proces.”

“Ik ben de mensen van de organisatie meer en meer beginnen te kennen. Er komen geregeld jonge vrijwilligers naar hier, dat zijn vaak Engelsen. Normaal gezien zullen er ook 2 daarvan aanwezig zijn op het benefiet op 25 juni, als het lukt althans. Ik rijd ook zeker een paar keer per jaar naar Schiphol of Charles de Gaulle Airport om er honden die een spoedopvang nodig hebben in Europa op te vangen. Dat is dan enkele weken als tussenoplossing.”

Benefiet

Hilde roept iedereen op om op zondag 25 juni te komen naar het benefiet in Oosthove, in de Speiestraat 32. Het familie-event zelf start om 11.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro en daarvoor kunnen de jongsten onder ons al op de foto met “Marcske” van de FC De Kampioenen (van 13.30 uur tot 15 uur) of genieten van de trucs van goochelaar Anthony Holt of fratsen van clown Mario. Er zal ook – betalend weliswaar – spijs en drank voorzien worden. Er is ook doorlopend een grote tombola waarbij elke deelnemer zeker iets wint. Een leuke extra dit jaar is de massagezetel. Aansluitend op het familie-event is er een hondenwandeling die start om 16 uur. Inschrijven gebeurt vooraf via het telefoonnummer 0476/ 87 71 58. De deelnemers kunnen met hun hond naar het evenement komen om dan met vele andere honden de wandeling maken. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar oud mogen zowel op de hondenwandeling als het familie-event gratis binnen.

“Ik doe de organisatie helemaal alleen en ik doe dat ook gewoon graag. De dag zelf helpen er wel veel vrienden mee aan de bar en dergelijke. Ik kan ook op hen rekenen voor de kaartjesverkoop. Zonder mijn sponsors zou het ook nooit lukken. De eerste keer was dat in september, de tweede in oktober en nu dus op 25 juni. Dat heeft geen specifieke reden, ik denk zelfs dat het leuk kan zijn om het in de zomer te doen.”

“De eerste keer kon ik na het evenement meer dan 5000 euro storten aan Harbin SBS. De tweede keer was dat rond de 3000 euro. Dit jaar wil ik toch het record van het eerste benefiet verbreken. Dat moet lukken! Het is ook sowieso geen verloren geld. Mensen zeggen me soms dat ze niets geven aan hulporganisaties omdat ze niet weten wat er met hun geld gebeurt, maar in dit geval weet ik het gewoon. Ik ken de Harbin SBS, ik ken de mensen die deel uitmaken van de organisatie en ik weet dus ook waar het geld terechtkomt. Elke cent wordt gebruikt voor het goede doel.”