Zware blikseminslag brengt heel wat schade toe aan appartementsgebouw

Een blikseminslag veroorzaakte vrijdagavond heel wat schade op het dak van een appartementsgebouw langs de Zeedijk in Middelkerke. Volgens Meteo Ward had de inslag een stroomsterkte van maar liefst 331.000 ampère. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur op het dak te blussen. “We wisten meteen dat het serieus was”, klinkt het.

Een zware onweerszone trok vrijdagavond over de kust en dat liet sporen na. Er werden verschillende blikseminslagen waargenomen, maar een van de zwaarste inslagen viel in Middelkerke. Een harde knal schrikte er om 18.30 uur de buurt langs de Zeedijk op. De bliksem was er ingeslagen op een tien verdiepingen tellend gebouw. Volgens bewoners van het gebouw daverde het gebouw op zijn grondvesten. De impact vond plaats in residentie Long Beach. De blikseminslag had een kracht van maar liefst 331.000 ampère.

Brand

De brandweer en politie snelden meteen ter plaatse en hadden de handen vol met de controle van de 150 appartementen in het gebouw. Ondertussen werd de straat volledig afgesloten. Sommige appartementen worden betrokken door tweedeverblijvers, dus moest de brandweer heel wat deuren openen. De grootste schade viel op het dak en op de tiende verdieping te betreuren. De brandweer moest er ook even blussen. Door de blikseminslag was het namelijk beginnen branden.

“Wij hebben vooral waterschade in het appartement en kregen brokstukken op ons terras”, klinkt het bij een koppel uit de Kempen die al veertien jaar op de tiende verdieping van het gebouw woont. “De knal was hevig en we wisten meteen dat het serieus was. De bliksemafleider werd zelfs van het dak geslagen. Ook aan de gevel van het gebouw is er schade.”

Nog op de tiende verdieping werden in een appartement de stopcontacten uit de muur geknald. Burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. Volgens getuigen vlogen bij sommige appartementen, dicht tegen het dak, de stopcontacten uit de muur.