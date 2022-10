Zwaar onweer trekt over West-Vlaanderen, bliksem slaat in in Ieper

Tussen 18.00 en 20.00 uur trok er een zwaar onweer over onze provincie. Op sommige plaatsen hielden bliksem en donder bijna een uur aan. Het onweer ging gepaard met hevige buien. Hier en daar vielen zelfs hagelstenen uit de lucht. In Ieper moest de brandweer uitrukken voor een blikseminslag.

Een plensbui heeft voor een drietal brandweeroproepen gezorgd voor wateroverlast in Roesbrugge, Middelkerke en Koekelare. Rond 19.30 uur werd de Ieperse brandweer opgeroepen voor een brand langs de Warande in Elverdinge. Bij aankomst bleek de bliksem ingeslagen in een woning, die daarbij kleine schade opliep.

Schade

De bliksem sloeg in via de schoorsteen en baande zich een weg naar beneden via het elektriciteitsnet in de woning. Enkele stopcontacten en verlichting raakten hierbij beschadigd. In enkele andere huizen in de wijk liepen televisietoestellen, computers en telecommodems schade op.

In Ieper sloeg de bliksem in. © DB

Fluvius kwam ter plaatse om het stroomnet in de wijk te controleren. Bewoners die schade aan toestellen opliepen zullen de verzekering moeten aanspreken.

Hagel

In Gistel, Oostende en Zonnebeke melden inwoners lichtflitsen die de avond haast dag deden lijken. In Pollinkhove bij Lo-Reninge ging het onweer dan weer gepaard met een korte maar krachtige hagelbui. Experten vermoeden dat de Westhoek te maken kreeg met een zogenaamde supercel.

