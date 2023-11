Zonnegloed derde weekend op rij gesloten: “Deel dierenopvangcentrum staat nog onder”

Hoewel de provinciale fase van de strijd tegen de wateroverlast wordt opgeheven blijft het Vleterse dierenopvangcentrum De Zonnegloed dit weekend gesloten. Na interne evacuaties en andere maatregelen hoopten de medewerkers om vanaf 25 november terug de deuren te openen.

“Helaas staat de achterkant van het opvangcentrum nog steeds onder water”, zegt uitbater Karel Ackaert. Door storm Ciarán en de overstromingen blijft De Zonnegloed drie weekends op rij gesloten.

Hopen op volgend weekend

“Met een bang hartje hopen we nu op een heropening tegen volgend weekend”, aldus Ackaert. Een aantal intern geëvacueerde dieren, waaronder alpaca’s, kruisezels en steppevossen, zijn intussen teruggekeerd naar hun oorspronkelijk verblijf. “Een Patagonische haas, de walabi’s en roofvogels kunnen nog niet terug. Zij blijven voorlopig in onze ruime quarantaineverblijven en ziekenboeg. De amiatina ezels moeten ook nog even vertoeven in het verblijf dat we in elkaar timmerden naast de speelzone van het bezoekersonthaal.” (TP)