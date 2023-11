Zondagnacht opnieuw regen: hulpdiensten in de Westhoek focussen op bescherming van Diksmuide

Hulpdiensten in de Westhoek focussen zondag vooral op de bescherming van Diksmuide. Dat zegt waarnemend gouverneur Anne Martens zondag na een extra bijeenkomst van het provinciaal coördinatiecomité over wateroverlast in de Westhoek. Er blijft wat ongerustheid in de regio, omdat het in de loop van de nacht zou gaan regenen.

In het stadhuis van Diksmuide heeft zondagnamiddag een nieuw overleg plaatsgevonden over de wateroverlast in de Westhoek. Daarbij werden onder meer de meest recente voorspellingen van het KMI bekeken. Daaruit blijkt dat het in de loop van de nacht nog zal regenen. “Dat zorgt toch voor wat ongerustheid”, zegt waarnemend gouverneur Martens.

Evacuatieplannen uitgewerkt

De focus van de hulpdiensten ligt momenteel vooral op Diksmuide. “We gaan verder stroomafwaarts en zijn in de weer om de gemeente te beschermen.” Zo bekijken hulpdiensten hoe ze de IJzer op de meest efficiënte manier kunnen afwateren en werd de winterdijk in Diksmuide versterkt met extra zandzakken. Voor alle zekerheid worden ook evacuatieplannen uitgewerkt. “Evacuatie dringt zich momenteel zeker niet op, maar we willen voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s”, zegt Martens.

Zondag brachten ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) een bezoek aan de getroffen regio. In Stavele en Diksmuide gingen ze luisteren naar de zorgen van burgemeesters en hulpverleners. Volgens de ministers bekijkt een taksforce intussen wat de Vlaamse overheid op korte en middellange termijn extra kan doen.

Afwachten

Maandag volgt een nieuw overleg in Diksmuide. Het wordt volgens Martens afwachten wat de nacht brengt.