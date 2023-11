‘Zicht op zee’ voor bewoners van wzc Zilvervogel in Reninge: “Mooi om naar te kijken”

Wateroverlast teistert al ruim twee weken de Westhoek. Heel wat woningen zijn door het water geïsoleerd. Woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge bleef gelukkig gespaard van de waterellende. Vanop de bovenste verdieping van de zorginstelling hebben de bewoners een prachtig zicht op de ondergelopen IJzerbroeken. “Het is mooi om naar de kijken.”, zegt Marie-Louise Vanmassenhove (84).

De gemeenschappelijk ruimte Hofland en enkele kamers op de bovenste verdieping van woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge bieden een prachtig zicht op de ondergelopen IJzerbroeken. Je kan bijna spreken van zicht op zee. De bewoners zitten er hoog en droog, in tegenstelling tot sommige mensen uit de buurt die letterlijk met hun voeten in het water staan. “Ik vind het erg voor hen”, zegt Marie-Louise Vanmassenhove, die sinds enkele maanden in het woonzorgcentrum verblijft. “Die mensen zitten in de miserie.”

“Prachtig zicht”

Marie-Louise groeide op aan de Fintele in Pollinkhove aan de oevers van de IJzer waar het waterpeil de afgelopen week alle records verpulverde. Ze is dus goed vertrouwd met het water en de grillen van Moeder Natuur. “In mijn jeugd zag ik de IJzerbroeken regelmatig blank staan”, zegt ze. “Maar zo hoog als nu heb ik het nog nooit geweten. Het is een prachtig zicht. Ik mag dat misschien niet zeggen, maar het is wel zo. Ik kijk er veel naar. Zie je die twee eendjes op het water? Toch mooi hé!”

Schrik dat het water ook het woonzorgcentrum zou binnenstromen, had Marie-Louise niet. “Bang ben ik nooit geweest”, zegt ze kordaat. “Er waren wel bewoners die dachten van: oei, gaat het water hier ook binnenkomen? Maar dan had het water toch nog wat meer moeten stijgen.”