Zeven jaar nadat water in hun huizen stond houden bewoners van Guido Gezellelaan terug hun hart vast: “We zullen vannacht niet slapen”

Zeven jaar nadat het water hun woning hun woning binnen liep, houden de bewoners van de Guido Gezellelaan in Dadizele terug hun hart vast. De Heulebeek trad dinsdagavond uit haar oevers waardoor de straat blank kwam te staan en het water de woningen naderde. “We slapen al een week niet goed, maar vannacht zullen we wakker blijven”, aldus bewoner Frankie Boucquez.

“Om 18 uur leek alles nog in orde.” De bewoners van de Guido Gezellelaan kwamen dinsdagavond massaal de straat op toen op korte tijd hun straat blank stond. Door de hevige regenval trad de Heulebeek uit haar oevers. “Op nog geen uur tijd veranderde de situatie hier”, aldus Frankie Boucquez die vlakbij de beek woont. Hij en vele andere bewoners uit de straat beleefden een déjà-vu moment. In 2016 liepen verschillende huizen onder water na hevige regenval. “We zijn al een week op onze goede. Vrijdag heb ik al mijn meubels onder blokken gezet. Tijdens het weekend leek het water in de beek te zakken, maar nu is het toch weer prijs. De voorbije week sliepen we niet goed, maar vannacht zullen we wakker blijven”, aldus de bewoner. Na de overstromingen in 2016 twijfelden verschillende bewoners uit de Guido Gezellelaan of ze er nog zouden blijven wonen. “Maar toch bleven we. Vorige maand hebben we nog geschilderd en behangen, maar moest ons huis nog eens onder water lopen, dan zijn we hier misschien wel weg”, aldus Frankie.

Ook op een andere kritieke plaats in Dadizele, de Moorsledestraat, kwam het water op de weg te staan. De belangrijke verbindingsweg, die ook in 2016 blank stond, werd gedeeltelijk afgesloten. Ook op andere plaatsen in de regio zorgde de regenval van de voorbije dagen en de extra regen op dinsdag voor serieuze wateroverlast. Zo werd de N36 afgesloten in Staden vanaf de rotonde in Sleihage. De gemeente voorzag onmiddellijk een omleiding. In Roeselare kwam onder andere de Schaapbruggestraat onder water te staan. Voorlopig is het afwachten of het waterpeil op die verschillende plaatsen nog stijgt of terug daalt. “Wij houden alvast ons hart vast. We horen dat er nog heel wat water naar hier moet afzakken. Terug een huis vol water en modder zien we niet zitten”, aldus Frankie.