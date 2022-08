Zelfs mascotte van Bellewaerde past werkuren aan de hitte aan, net als bouwvakkers en wegenwerkers

West-Vlaamse bedrijven nemen maatregelen om hun werknemers de komende dagen zo goed mogelijk te beschermen tegen de hitte. Verschillende dakwerkers passen hun uren aan en zullen vroeger beginnen en ook vroeger stoppen voor het heetste moment van de dag. Maar ook bij de asfaltcentrale Stadsbader NV en zelfs in Bellewaerde Park houden ze rekening met de hittegolf voor hun werknemers.

Vanaf vandaag geldt in bijna heel Vlaanderen code oranje voor de hitte. Alleen aan de kust is het iets koeler. Verschillende dakwerkers passen hun werkuren aan om de werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen de hitte en de zon. “We beginnen de komende dagen al om 5.30 uur ‘s ochtends wanneer het nog fris is. Rond 14 uur wanneer het echt te warm begint te worden om nog te werken, zit de werkdag er dan al op”, vertelt Tom Wallaert, een van de zaakvoerders van Walfrabouw in Damme.

“Daarnaast voorzien we voldoende water en houden we heel regelmatig pauzes. Maar we kijken ook specifiek naar de verschillende projecten waar we de komende dagen kunnen werken. Op bepaalde plaatsen zijn er veel bomen of heb je schaduw, daar kunnen we gerust doorwerken. Het verschilt ook enkele graden op de werven aan de kust of in het binnenland. Dus dan kijken we gewoon even in de planning welke projecten we kunnen aanpakken.”

Asfaltcentrale Stadsbader NV

Ook de asfaltcentrale Stadsbader NV in Harelbeke past zijn werkuren zo goed als mogelijk aan om de hitte te vermijden. “De zware werkzaamheden worden alleen in de vroege ochtend gedaan. Overdag proberen we zoveel mogelijk in de schaduw te werken. We voorzien extra water, veiligheidszonnebrillen en zonnecrème voor bij dit weer. We raden onze ploegen ook aan om bedekkende, maar luchtige kledij en een hoofddeksel te dragen tegen de felle zon”, vertelt Louise Vertriest van de dienst communicatie.

“De werknemers moeten ook extra opletten voor brandgevaar bij onze werven”

Ten slotte moeten de werknemers op de werven ook extra opletten voor branden. “Ze moeten bij alle werken in de gaten houden of er niks in de buurt aan het smeulen is. Wanneer de ene collega iets moet branden of schijven, moet er een andere collega op toezien of alles veilig gebeurt en er geen risico is op brandgevaar. De warmere werkzaamheden moeten op andere locaties uitgevoerd worden, waar er geen risico is op brand. Bij alle werken moeten ze een brandblusser binnen handbereik hebben en voordat de werf wordt afgesloten moeten ze controleren of alles zeker in orde is.”

Mascotte Bellewaerde

Archieffoto van de Leeuw, de mascotte van Bellewaerde Park. © Bellewaerde Park

Maar ook het pretpark Bellewaerde Park in Ieper neemt enkele kleine maatregelen tegen de hitte. “We voorzien sowieso extra water en pauzes voor onze werknemers, maar voor onze mascotte korten we de werktijd wat in. Normaal loopt de mascotte 5 tot 6 keer drie kwartier lang in het pretpark rond om de kinderen te verwelkomen of voor de ‘meet & greets’. Maar nu korten we die periode in tot 20 à 30 minuten. De werknemer kan altijd zelf aangeven wanneer ze verkoeling nodig hebben. We zorgen natuurlijk ook voor de nodige verfrissing met ijsjes en dergelijke”, besluit woordvoerder Filip Vandorpe.