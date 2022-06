Zaterdag wordt tropische dag, afkoelen doe je best aan zee

Zaterdag wordt het hoogtepunt van een zeer warme perioden met tropische temperaturen, met in het binnenland maxima tussen 30 en 35 graden, of zeer lokaal zelfs nog wat meer. Aan zee houdt een zeebries uit noord tot noordoost het kwik gelukkig onder 26 graden. Afkoelen doe je dit weekend dus in West-Vlaanderen.

Donderdagavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen en soms wat wolkenvelden. De minima liggen tussen 5 graden in sommige Ardense valleien en 17 graden in de grootsteden.

Vrijdag wordt het zonnig met hoge wolkensluiers die vanaf het westen minder dik worden. Het wordt zeer warm met maxima rond 26 of 27 graden op de Ardense hoogten en aan zee en tussen 28 en 31 graden elders. Aan zee kan in de namiddag een westzuidwestelijke zeebries opsteken.

Zaterdag is het nog steeds overwegend zonnig. ‘s Namiddags kunnen er wel wat wolkenvelden over het noordwesten van het land verschijnen. Het wordt het hoogtepunt van deze zeer warme perioden met tropische temperaturen, met in het binnenland maxima tussen 30 en 35 graden, of zeer lokaal zelfs nog wat meer. Aan zee houdt een zeebries uit noord tot noordoost het kwik onder 26 graden. ‘s Avonds en ‘s nachts kunnen er lokaal onweders tot ontwikkeling komen.

Zondag overgangsdag

Zondag wordt een overgangsdag. De zeer warme lucht boven het oosten van ons land komt in aanraking met koelere, maritieme lucht uit het westen. In de kuststreek wordt het bijgevolg vaak zwaarbewolkt met waarschijnlijk af en toe regen. In de andere streken zou men nog van mooie, zonnige perioden moeten kunnen genieten. Op sommige plaatsen kunnen er buien en onweders ontstaan. De intensiteit, timing en locatie ervan zijn momenteel nog moeilijk in te schatten.

De maxima liggen in het oosten van het land rond 30 of 31 graden (of zelfs 32 à 33 graden in Belgisch Lotharingen). In het centrum verwacht het KMI temperaturen tussen 26 en 29 graden, in het westen tussen 19 en 25 graden en aan zee rond 17 of 18 graden.