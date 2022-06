Het is zaterdag de warmste 18 juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel was het om 15.00 uur 31,8 graden, zo melden de weermannen David Dehenauw en Frank Deboosere op Twitter.

Het vorige record dateerde van 18 juni 2002, toen het kwik steeg tot 31,5 graden. Mogelijk loopt de temperatuur in Ukkel de komende uren nog verder op.