“Zag het water uur na uur stijgen”: Christof evacueert paarden uit ondergelopen stallen

Christof Rooseleir uit Harelbeke probeerde tot een gat in de nacht het vele water weg te pompen van zijn weide en stallen langs de Gaversstraat in Deerlijk. Maar dat was onbegonnen werk. Zijn drie paarden evacueerde Rooseleir naar een manege in de buurt. “De wateroverlast is nog nooit zo erg geweest.”

De aanhoudende en bij momenten hevige regenval zorgt op veel plaatsen voor grote wateroverlast. Ook in Deerlijk is het op bepaalde plekken grote ellende. Insectenkwekerij Nusect naast Provinciedomein De Gavers moest met lede ogen aanzien hoe het water het bedrijf binnendrong.

De Gaverbeek langs de Rijksweg (N36) loopt vol en daardoor ontstaan er in de omgeving verschillende watervlaktes. Harelbekenaar Christof Rooseleir moest zijn drie paarden evacueren. “Wij huren hier een weide naast Nusect, maar de grond en de stallen staan volledig blank”, reageert hij. “Het is de eerste keer dat we onze paarden moeten ontruimen.”

30 centimeter

Het water staat er twintig tot dertig centimeter hoog. “Bij de vorige zware regenperiode vormden zich slechts enkele plassen. Maar nu is de situatie erg problematisch. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik was tot 3.30 uur in de weer om het water weg te pompen, maar het heeft geen nut. De beek liep vol, het niveau is gewoon te hoog. Ik zag het water uur na uur stijgen. Er zat geen stroming meer op. We kunnen enkel hopen dat het stopt met regenen.”