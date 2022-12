Wuivende Krabben in Knokke-Heist komen ongeschonden uit vorstperiode

Het kunstwerk Wuivende Krabben van Panamarenko in het Zegemeer in Knokke-Heist had half december af te rekenen met vriesweer. Er is gelukkig geen schade aan de krabbeneilanden.

Door de aanhoudende winterprik was het water uit de fonteinen bevroren. De ijslaag had voor een gewichtstoename gezorgd op de krabbeneilanden waardoor één koepel gedeeltelijk was gezonken. Na het dooien keerde het ponton automatisch terug naar zijn oorspronkelijke positie.

Geen schade

Ondertussen werd het kunstwerk grondig geïnspecteerd door het restauratiebedrijf Art Salvage. Uit het observatierapport blijkt dat het ijs gelukkig geen secundaire schade heeft veroorzaakt aan de drie krabbeneilanden. De metalen koepels hebben sowieso al geen perfect ronde vorm. De onregelmatige deuken in het oppervlak zijn eigen aan het ontwerp en waren reeds aanwezig bij de installatie.

Waterballet met veel poëzie

De Wuivende Krabben is een technisch waterballet met heel veel poëzie. Aan de basis ligt een herinnering aan een reis naar het grensgebied tussen Zambia en Zimbabwe, waar Panamarenko in 1975 de Victoriawatervallen aanschouwde. Het geheel uit 2011 bestaat uit drie drijvende eilanden die samen 1395 kg wegen. Ze zijn vervaardigd van smalle banden hoogwaardig spiegelinox.

Zes kleurrijke rode krabben, gemaakt van roestvrij staal, wuiven met hun geopende grijpscharen vanop de eilanden in de wind. De krabben zijn afgewerkt met diverse verflagen in blauw, goud en rood. Het ensemble, drijvend gehouden door grote drijvende pontons, is in omvang het grootste werk dat Panamarenko ooit realiseerde.