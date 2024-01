Winterse buien tussen zware wolken in onze provincie

Zondagnamiddag blijft het zwaarbewolkt met enkele winterse buitjes. In het noordwesten is dat regen, maar richting het noordoosten wordt dat sneeuw. De maxima schommelen rond -3 graden over de Hoge Venen, rond 0 of +1 in het centrum en 4 à 5 aan de kust. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met winterse buien vanaf de Noordzee. In het centrum vallen er buien van sneeuw of smeltende sneeuw. Aan zee valt voornamelijk regen. Met de koele temperaturen wordt het uitkijken voor ijsplekken.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met winterse buien, vooral in het oosten. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +3 graden aan zee.

Dinsdag belooft eindelijk een rustige en droge dag te worden met mooie zonnige perioden vanaf het westen. In de Ardennen is het ‘s ochtends wellicht eerst grijs met kans op aanvriezende mist. Overdag liggen de temperaturen tussen -3 en +3 graden.

Woensdag krijgen we te maken met een actieve storing vanuit Frankrijk die geheel of gedeeltelijk over ons land schuift. Hoe die zich exact zal gedragen, is nog niet duidelijk. Wellicht krijgen we te maken met sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt.