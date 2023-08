Wine, Dine & Music in Wervik gaat zaterdagavond niet door: “Ze voorspellen heel veel regen”

Wine, Dine & Music op het wijndomein Ravenstein op de flanken van de Amerikaberg in Kruiseke, bij Wervik, gaat zaterdagavond niet door. “De weersvoorspellingen zijn ons niet gunstig gezind”, aldus Dirk Talpe en Patricia Lenoir. “Zaterdagavond voorspellen ze heel veel regen.”

Wine, Dine & Music vindt deze zomer zes keer plaats. Zaterdag was dj Bernardo voorzien. Wie toch zin heeft in een glaasje Ravenstein wijn dit weekend is welkom in de wijnbar op vrijdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur.

Volgende week zaterdag is er de laatste Wine, Dine & Music met de prachtige stem van Jan Wuytens. (EDB)