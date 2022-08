Windhoosje in Veldegem zorgt voor bijzondere beelden

Rond 15 uur deze namiddag werd een bijzonder weerfenomeen gespot boven het Plaisierbos in Veldegem (Zedelgem). Op sociale media zijn buurtbewoners alvast onder de indruk van de beelden en wordt er naarstig gegist naar de aard van het beestje.

“Het gaat over een windhoosje, een landspout in het Engels”, verklaart meteoroloog David Dehenauw. “Een landspout ontstaat bij weinig wind en instabiliteit. Het is het landbroertje van een waterhoos en onschuldiger dan een echte windhoos of tornado, die ontstaat in een supercel, een onweer met roterende wolken.”

Volgens de weerman komt het fenomeen wel vaker voor. Doorgaans is het heel plaatselijk, onvoorspelbaar maar kort van duur en ongevaarlijk. “Toch ga je er beter inderdaad niet in gaan lopen”, klinkt het.