Wevelgem weer vrij van wateroverlast: “Al bij al goed gevoel bij hoe we met kritieke toestand omgingen”

Het zwaartepunt lag en ligt dan wel in het IJzerbekken, ook Wevelgem kreeg heel wat water te slikken afgelopen dagen. De overlast lijkt nu voorbij. Alle straten gaan weer open. De gemeente kijkt na een eerste evaluatie positief terug op het geleverde werk. “Blijft in ons achterhoofd bij geplande werken.”

De afgelopen anderhalve week was het alle hens langs de Heulebeek in Gullegem en vooral Moorsele. Afgesloten, blanke straten, ontoegankelijke paadjes, overstroomde akkers. Het epicentrum van de ramp ligt dan wel in het IJzerbekken, ook in Wevelgem kregen ze heel wat water te slikken.

Alle straten opnieuw vrij

Maandag kwam uiteindelijk het bericht dat alle straten weer vrijgegeven worden. “In de Vrijstraat onder de brug van de A19 staat wel nog wat water, maar in de omgeving van de Heulebeek konden we alles openstellen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Ook de kinderen van basisschool De Waterlelie konden weer naar hun vertrouwde stek.”

Maandag was er een debriefing na het vele werk dat werd verzet. De eerste balans die werd opgemaakt, was positief. “Vroeger stond Moorsele onder water als er 50 liter regen viel, nu was dat meer dan het dubbele en hebben we het goed doorstaan. We hebben dus een goed gevoel bij hoe we omgegaan zijn met de kritieke toestand. De samenwerking tussen alle diensten verliep vlot. Wel volgt er nog een echte evaluatie.”

Wevelgem klaar voor toekomstige regenperiodes?

Voorspeld wordt dat in de toekomst zulke regenperiodes vaker zullen voorkomen. Is Wevelgem gewapend tegen zoveel natuurgeweld? “Uiteindelijk merken we dat de zaken die al werden uitgevoerd hun nut hebben getoond – ik denk aan de verbreding langs het Groen Lint en het overstromingsgebied dat voorzien is nabij de Ledegemstraat. Enkel wat de keermuur langs het Groen Lint betreft, was de situatie kritiek. Het heeft gewerkt, maar dat moeten we zeker bekijken.”

Naast die keermuur zal er in de toekomst rekening gehouden worden met dergelijke mogelijke wateroverlast. “We blijven dat in ons achterhoofd houden. In het kader van de Heerlijke Heulebeek moet de Heulebeek aan de oostkant van Moorsele nog verbreed worden en komt er extra buffering. Die werken worden wellicht versneld, maar daar zijn ook de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie aan zet.”

Ook bij de centrumvernieuwing van Gullegem krijgt de Heulebeek extra aandacht. “De bestaande koker van de beek wordt opengetrokken tot aan de kerk. Net als in het centrum van Moorsele zal het water veel meer ruimte krijgen.” (JDr)