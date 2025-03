Westtoer voorspelt topweekend aan de kust dankzij stralend weer: “Het zal gezellig druk zijn”

De krokusvakantie van 2025 zal herinnerd worden als de week waarin we heel vaak de zon te zien kregen. Daar plukt ook de kust de vruchten van. De komende dagen verwacht Westtoer opgeteld zo’n 300.000 dagjestoeristen en de bezettingsgraad van de hotels wordt ingeschat op 75 procent. “Een mooie opsteker voor de horeca-ondernemers”, meldt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor onder meer toerisme en recreatie en voorzitter van Westtoer.

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een topweekend aan de kust. Mooi weer en de afsluiter van een week vakantie zullen veel mensen naar de kust lokken. “De weersvoorspellingen zijn ideaal na het grijze weer van de afgelopen weken”, weet Jurgen Vanlerberghe. “In onze vooruitzichten denken we aan een bezetting van 75 procent in de hotels. Heel de vakantie zaten we gemiddeld op 60 procent en dat is een pak hoger dan vorig jaar. Het kan nog verder oplopen door last minute-boekingen. Het is het laatste weekend van de krokus, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België, waar de vakantie twee weken duurde. Franstaligen zijn goed voor zo’n 25 procent van de overnachtingen.”

Opsteker horeca

“Voor de dagjestoeristen verwachten we 140.000 mensen op zaterdag en 160.000 op zondag. Als je weet dat een topdag in de vakantie 200.000 bezoekers telt dan komen we aardig in de buurt. We zijn voorbereid op deze gezellige drukte. Na het lange grijze weer, zal dit voor de vele horeca-ondernemers een mooie opsteker zijn. Zelf was ik deze week al in Oostende en het was er prachtig weer.”