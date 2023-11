Westhoek wacht bang af: “Effect uit Frankrijk kennen we nog niet”

“Voorlopig is alles onder controle”, zegt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Vanuit zijn grensstad wordt wel angstig gekeken naar de waterproblemen in Frankrijk. “Het effect op de IJzer bij ons kennen we nog niet.”



“Er waren een achttal individuele oproepen, dat valt globaal genomen nog redelijk binnen de perken”, zegt Dejaegher donderdagavond.

Piekmoment vrijdagochtend

“De weersvoorspellingen vallen beter mee dan aanvankelijk gedacht. Als het zo gezapig blijft regenen, denk ik dat het vanavond en vannacht nog zal meevallen. Wat het effect wordt van de zware problemen in Frankrijk kennen we nog niet. Het piekmoment wordt vrijdagochtend verwacht. Wellicht zal het peil van de IJzer in grensdorp Roesbrugge dan flirten met de alarmdrempel. Dat blijft ons zorgen baren.”

De burgervader heeft vertrouwen in de extra maatregelen die donderdag door de provinciale crisiscel werden genomen. “Bij preventief werken wordt de indruk gewekt dat we overdrijven en pessimistisch zijn, maar de voorspellingen blijven ernstig. Dankzij een nieuw arsenaal aan maatregelen zijn we voorbereid om de mensen te helpen.”

Minister op bezoek

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD), bevoegd voor de IJzer, ging donderdag in op de uitnodiging van Poperings schepen en Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) om de situatie ter plaatse te bekijken.

“Mijn administratie, De Vlaamse Waterweg nv, geeft nu al mee dat er op dit moment sprake is van een waterbomscenario, wat wil zeggen dat de Westhoek geconfronteerd wordt met extreme regenval met hoge debieten tot gevolg”, zegt Peeters.

“Met de Vlaamse regering willen we Vlaanderen verder wapenen tegen dergelijke extreme weerfenomenen, ook in 2024 voorzien we extra middelen voor waterbescherming en -beheersing.”

Baggerwerken

“We hebben onze bezorgdheden geuit”, aldus Dejaegher. “De minister was luisterbereid en zegde formeel dat haar administratie de prioriteitenlijst van baggerwerken moet herbekijken.”

“Dat betekent dat er na 25 jaar zou gebaggerd worden tussen Roesbrugge en het gehucht Fintele in Lo-Reninge. Baggeren is geen toveroplossing, maar het kan heus wel een verschil maken. Ik heb er vertrouwen in.” (TP)