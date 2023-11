Westhoek herademt en krijgt steun: “Duidelijke daling”

De Westhoek herademt even door een paar drogere dagen. De provincie maakt alvast vijf miljoen euro vrij voor maatregelen tegen toekomstige waterellende.

Woensdag bleef grotendeels droog in de Westhoek en dat lijkt donderdag zo te blijven. Dat laat Brandweer Westhoek weten. “Vanaf vrijdag komen er opnieuw regelmatig buien onze richting uit, waarbij vooral zaterdag een wisselvallige dag zou worden met regelmatig regenbuien”, klinkt het. “Zondag zou het opnieuw wat droger worden.”

Daling

“Na de regen van de voorbije dagen en de toenames van dinsdag vertonen de peilen en afvoeren op de bovenloop van de IJzer en in Frankrijk een duidelijke daling. Het kritieke punt bij de winterdijk in Woumen blijft stabiel. Verwacht wordt dat het peil daar pas zal beginnen dalen vanaf woensdagnacht of donderdagochtend.”

Waakzaam

“Door de hoge IJzerpeilen blijven er zich omvangrijke overstromingen voordoen in het mondingsgebied van de onbevaarbare waterlopen en blijft de Blankaart als natuurlijk buffergebied nog gevuld. De waterbeheerders volgen de toestand op het terrein verder op. Lokale buien kunnen nog steeds snel voor verhoogde waterstanden zorgen, waardoor waakzaamheid geboden blijft. Dankzij de huidige drogere periode zullen de waterstanden wel geleidelijk verder stabiliseren en worden er geen kritieke overstromingen meer verwacht vanuit de onbevaarbare waterlopen. Er zijn nog steeds een beperkt aantal woningen waar een terugkeer voorlopig nog niet aan de orde is omdat het water er nog te hoog staat.”

Steun

Intussen heeft de provincie West-Vlaanderen vijf miljoen euro vrijgemaakt voor maatregelen tegen wateroverlast waarover een taskforce zich buigt onder het voorzitterschap van gouverneur Carl Decaluwé. “We hebben een maand tijd om ons rapport over te maken aan de Vlaamse regering”, zegt hij. (TP)