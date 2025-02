West-Vlaanderen wordt wakker onder laagje sneeuw: bekijk hier de prachtige foto’s

Zaterdagavond en vannacht viel er in onze provincie op heel veel plaatsen wat sneeuw uit de lucht.

De sneeuwval begon aan de kust en in Ieper, maar al snel kwamen er meldingen uit heel wat steden en gemeentes in onze provincie. We kregen van onze lezers heel wat sneeuwfoto’s binnen.

KMI waarschuwde sinds gisteravond, tot 10 uur vanochtend voor gladheid op de weg.

Bekijk hieronder de sneeuwfoto’s die we van onze lezers toegestuurd kregen.