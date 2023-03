West-Vlaanderen wordt wakker onder een laagje sneeuw, problemen bij De Lijn

Zoals voorspeld is het woensdagochtend fel beginnen sneeuwen. Een actieve storing trekt door het land met deze ochtend smeltende sneeuw of sneeuw op veel plaatsen. In het zuiden van het land gaat de winterse neerslag al vrij snel over in regen en vanaf de middag ook in de rest van het land. De maxima liggen tussen 2 en 3 graden in Vlaanderen en halen tot 10 graden in Belgisch Lotharingen, zegt het KMI woensdagochtend.

Woensdagavond en -nacht verovert een volgende actieve neerslagzone ons land met regen of lokaal wat smeltende sneeuw. De minima liggen tussen 7 graden in Belgisch Lotharingen en +1 of +2 graden in het noorden van het land. De wind is zwak tot matig uit oostnoordoost in de noordelijke helft van het land en eerder matig uit westzuidwest in de zuidelijke helft van het land.

Ook in Brugge lag er een mooi sneeuwlaagje. © JVM

Donderdag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden met lichte regen ten noorden van Samber en Maas en eerder matige regen ten zuiden ervan. De maxima schommelen rond 4 graden op de Hoge Venen, tussen 4 en 6 graden in Vlaanderen en tot 11 graden in Belgisch Lotharingen. In het zuiden van het land blijft de wind matig tot vrij krachtig uit westzuidwest en zwak in het noorden van het land uit veranderlijke richtingen.

Ook in Gistel bleef men niet gespaard van sneeuwbuien woensdagmorgen. © PM

Vrijdag is het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien, die ‘s avonds ten zuiden van Samber en Maas een winters karakter kunnen aannemen. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. De wind spant aan en wordt matig tot vrij krachtig en ruimt van het zuidwesten naar het noorden tot het noordwesten.

Sneeuw levert in Brugge vaak mooie kiekjes op. © JVM

Zaterdag is het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden bij maxima tussen 3 en 6 graden. De wind is zwak uit oostelijke richtingen. Zondag is wordt het zwaarbewolkt met kans op wat lichte motregen bij maxima tussen 9 en 12 graden.

Problemen in het verkeer

Voorlopig zijn er geen meldingen van ongevallen of valpartijen. De Lijn ondervindt woensdagochtend vooral in Limburg en Oost- en West-Vlaanderen hinder door de sneeuwval. Het beeld is nogal verspreid, maar zeker is dat in die provincies de bussen met vertraging rijden.

Ook in Ieper viel er sneeuw. © TP

In Limburg is vooral het zuiden van de provincie getroffen, daar worden mogelijk ook enkele ritten afgeschaft. In Oost-Vlaanderen zijn er problemen in de Vlaamse Ardennen, en in West-Vlaanderen situeert de hinder zich zowat over de hele provincie.

De sneeuwval veroorzaakt voorlopig geen problemen in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, maar die situatie kan natuurlijk snel veranderen, zegt een woordvoerster van De Lijn.

© (Foto JD)