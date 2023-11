West-Vlaanderen kleurt oranje op uitzondering van… Komen-Waasten: “Ga me nu niet bezighouden met kleurtjes op een kaart”

Met de komst van storm Ciarán werd West-Vlaanderen door het KMI volledig oranje gekleurd. Enkel één kleine stip in het zuiden blijft geel en krijgt geen bijzondere aanbeveling. Komen-Waasten is een Waalse exclave, en volgt dus de rest van Wallonië. “We vormen de uitzondering op de uitzondering”, zucht burgemeester Alice Leeuwerck.

Uitzondering op de uitzondering

“Code oranje, blijf binnen, beperk verplaatsingen, plaats alles wat los is achter slot en grendel, volg aanbevelingen op en gebruik het geactiveerde noodnummer 1722!” Met bijna apocalyptische bewoordingen zet West-Vlaanderen zich schrap voor de komst van Ciarán, een storm die in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk al lelijk toesloeg. Op de kaart van het KMI valt echter één kleine zone op, namelijk Komen-Waasten. De Waalse exclave ligt volledig in West-Vlaanderen, maar kreeg vreemd genoeg toch geen code oranje.

Natuurlijk is dat niet te begrijpen, maar ik ga me heus nu niet gaan bezighouden met kleurtjes op een kaart. We moeten deze crisis beheren en daar gaat onze volledige aandacht naartoe

“Net alsof de wind gaat stoppen aan de gemeentegrens of hier plots heel wat minder krachtig zou zijn!” Burgemeester Alice Leeuwerck zucht bij het zien van de kaarten en stortvloed aan vragen die erop volgen. “Het KMI stelt kaarten op aan de hand van de provinciegrenzen en ze stelden dat Henegouwen code geel kreeg. Komen-Waasten is de uitzondering op de uitzondering want we liggen in West-Vlaanderen. Gezien het feit dat we administratief dan weer tot Henegouwen behoren, kregen ook wij code geel. Natuurlijk is dat niet te begrijpen, maar ik ga me heus nu niet gaan bezighouden met kleurtjes op een kaart. We moeten deze crisis beheren en daar gaat onze volledige aandacht naartoe.”

Maatregelen

“Samen met de provinciegouverneur hebben we reeds bepaald dat we intern toch een code oranje zullen toepassen. Kerkhoven gaan daardoor dicht. Geen eenvoudige beslissing in deze tijden, maar het is gewoon te gevaarlijk. Bloempotten kunnen wegvliegen of stukken kunnen van de kerk afvallen. Daarnaast zijn ook alle uitstappen of activiteiten, die zich buiten afspelen, van onze jongerenwerkingen afgelast. Onze diensten gaan op zoek naar alternatieven, maar we kunnen enkel maar blijven oproepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Zoek het gevaar niet op en verplaats je niet als het niet nodig is.”