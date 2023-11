Wegen weer toegankelijk na kuis- en herstelwerk: “Drie weken tientallen kilometers omrijden, dat begint te tellen”

Medewerkers van de gemeente Houthulst kuisten donderdag de omgeving van de Driegrachtenbrug en een stuk verbindingsweg met Lo-Reninge, die al drie weken afgesloten is door de overstromingen. Bestuurders wagen zich nu weer rond de signalisatie. “Maar dat is nog niet zonder risico.”

“Kunnen we hier weer door?” Een groepje fietsers komt donderdagnamiddag poolshoogte nemen van het water op het jaagpad bij de Driegrachtenbrug aan de rand van de Houthulstse deelgemeente Merkem. “Ik zie dat water nog niet volledig weg is”, merkt Ann Leys (57) op.

Omrijden

Bij het jaagpad loopt de Drie Grachtensteenweg, die Merkem verbindt met buurgemeente Lo-Reninge. “Vanuit het centrum van Merkem moet ik langs die weg richting Lo-Reninge voor mijn werk”, vervolgt Ann. “Normaal is dat niet zo ver, maar deze weg liep onder waardoor ik moet omrijden via het Ieperse dorp Zuidschote. De heen- en terugrit samen zorgt voor een extra verplaatsing van zeker tien kilometer. Na drie weken begint dat toch te tellen, hé.”

Vastrijden

Verschillende voertuigen negeerden toch de signalisatie en reden zich vast, waardoor de hulpdiensten de inzittenden moesten komen bevrijden. “Dat ik heb nooit gedurfd”, zegt Ann.

Ook dochter Maaike (32) woont in Merkem en moet elke dag haar kindjes voeren en halen van de opvang in Lo-Reninge. “Er zijn natuurlijk veel ergere dingen, zoals alle mensen die water in hun huis kregen en de landbouwers die hun teelten zien verloren gaan”, aldus Ann. “Ik hoop dat zoveel mogelijk aardappelen, groenten en mais nog van het land geraken.”

Kuisen

De gemeente Houthulst zette donderdag verschillende medewerkers in om de overstroomde wegen te kuisen. “Zodat het verkeer weer vlot kan passeren”, zegt burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V – Plus). “De signalisatie voor wateroverlast is nog steeds aanwezig en deze verbindingsweg met Lo-Reninge is in principe nog steeds afgesloten, maar men probeert alweer te passeren. Dat is voorlopig nog af te raden. Het peil is gezakt, maar er is nog een stukje waar water op straat staat. Ik verwacht wel dat we deze wegen na het weekend weer open kunnen.”

Schade

Het water heeft wel schade veroorzaakt aan de weginfrastructuur. “Bij het vrijgeven van de straat zullen we borden plaatsen om bestuurders te waarschuwen dat de weg in slechte staat is. Her en der is voegsel tussen de rijvakken weggespoeld. Ook de stroken tussen de rijbaan en de fietspaden zijn er erg aan toe. We proberen zo snel mogelijk herstelwerken uit te voeren.”

Verdronken dieren

Nu het water wegtrekt, duiken beelden op van verdronken wild. “Burgers hebben foto’s gestuurd van onder meer hazen, die wel een stukje kunnen zwemmen”, aldus Vandromme. “Toch zijn heel wat dieren gestorven nadat ze omsingeld raakten door het hoge water en geen uitweg meer vonden.” (TP)