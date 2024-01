Wegen en Verkeer waarschuwt ook vandaag voor spekgladde wegen in West-Vlaanderen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raadt weggebruikers ook vandaag, vrijdag, aan om erg voorzichtig te zijn als ze het fietspad of de weg opgaan. Vooral in de regio Oost- en West-Vlaanderen is het bijzonder glad, klinkt het.

Tijdens de nacht vielen er op meerdere plaatsen in Vlaanderen verschillende buien op bevroren wegen en fietspaden dat het preventief gestrooide zout wegspoelde. Met wegdektemperaturen diep onder nul zorgde dit voor spekgladde wegen en fietspaden en dit vooral in Oost- en West-Vlaanderen, aldus AWV.

In de twee provincies rijden de strooidiensten opnieuw uit, maar ook elders zijn strooiwagens nog op de baan. “De kans op gladheid houdt dus nog aan, ondanks de strooiacties van afgelopen nacht waarbij ruim 1.000 ton werd gestrooid. Rij daarom extra voorzichtig: rij trager en hou voldoende afstand. Check de website van het Verkeerscentrum voor de situatie op de weg voor je vertrekt”, klinkt het nog.