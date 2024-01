Weerman Michiel brengt witte Westhoek in beeld en waarschuwt voor vanavond en vannacht voor nog meer sneeuw

Amateurweerman Michiel Bonte (23) uit Langemark-Poelkapelle haalde zijn nieuwe drone boven om de besneeuwde Westhoek in beeld te brengen.

Michiel richtte ‘Weerstation Langemark’ op en geeft zijn weerpraatje voor donderdag en de komende dagen. “Nadat een sneeuwzone gisteren nog te pletter liep op onze provincie en op heel wat plaatsen geen of amper sneeuw bracht, kwam het vandaag op veel plekken wel tot sneeuwval”, zegt hij. “De stroming is noordelijk geworden, waardoor koude lucht over het relatief warme zeewater vloeit. Door dit contrast kunnen talrijke buien gevormd worden. Dankzij die koude bovenlucht zijn de buien winters.”

Gladheid

“Ook tijdens de avond en het eerste deel van de nacht komen er nog een hele reeks buien onze provincie binnen. Het wordt opnieuw kouder, waardoor de buien vanavond en vannacht opnieuw sneeuwbuien zijn en het glad kan worden. De sneeuw kan dan ook de rest van de nacht blijven liggen. Met uitzondering van de kust gaat het na middernacht overal lichtjes vriezen. Hierdoor kunnen natte weggedeelten en sneeuwresten opvriezen en gladheid veroorzaken! Morgen en zaterdag blijft het droog en vrij zonnig. De dooi treedt pas echt in vanaf zondag en dat zullen we voelen, want het kan dan zo’n 10 graden worden.” (TP)