Weerman Geert ruilt Radio2 voor YouTube

De nieuwe ochtend van Radio2 had niet alleen een impact op het regionale nieuws, maar ook op het lokale weerbericht. Dat werd al bijna 20 jaar met verve gebracht door Geert Naessens. Hij probeert nu via zijn eigen kanalen het weerbericht tot bij de mensen te brengen. “Een stevige uitdaging.”

De keuze om het ochtendblok van Radio2 om te gooien, zorgt een paar weken na de effectieve switch nog steeds voor de nodige beroering. Vooral het regionale ochtendnieuws en het bijhorende weerpraatje wordt erg gemist, zo blijkt uit de vele reacties online. Je kan zijn dagelijks weerpraatje nu op YouTube bekijken:

(lees verder onder de video)



“Ik krijg ook veel reacties in mijn mailbox. Nog dagelijks krijg ik berichtjes van mensen die het jammer vinden”, aldus weerman Geert Naessens, die al 18 jaar trouw op post was in de ochtend. Hij is evenwel nog altijd te horen tijdens de middag, maar kan niet ontkennen dat hij het ook een spijtige beslissing vindt, maar hij wilde niet bij de pakken blijven zitten. Dus mikte Geert zijn pijlen op zijn eigen website en sociale mediakanalen. Elke dag post hij een filmpje op YouTube, waarbij hij zijn weerpraatje houdt voor West- en Oost-Vlaanderen. Ook op zijn website staat er al heel vroeg een weerbericht.

“Het weer tot bij de mensen brengen, blijft mijn doel”

“De YouTube-filmpjes worden tot 1.500 keer per dag bekeken, wat allerminst slecht is voor iemand die net begint. Ik hoop dat aantal snel naar boven te krijgen, want voorlopig steek ik daar veel tijd en energie in, maar haal ik daar geen inkomsten uit. Maar ik doe het vooral omdat ik het zo graag doe.”

Ouder publiek

Geert is niet de man om stil te zitten. Zo schreef hij eerder al een boek met weerspreuken die verloren dreigden te gaan. “De grootste uitdaging ligt er in om mijn doelpubliek te vinden. Uit de cijfers van mijn YouTube-kanaal blijkt dat bijna iedereen ouder is dan 45 jaar. Meer nog: 80 procent is ouder dan 60 jaar. Maar voor die doelgroep is het vaak niet eenvoudig om hun weg te vinden online. Het merendeel weet zelfs niet dat ik een eigen website heb, dus daar hoop ik nu verandering in te krijgen. Al doet die het allerminst slecht, met op piekdagen soms tot 5.000 bezoekers.”

Geert blijft ook nog actief bij Focus en WTV, en maakt ook steevast een weerbericht voor de stad Oostende. “Het probleem is dat de jobs als weerman niet bepaald voor het rapen liggen. De komende periode ga ik mijn filmpjes nog meer op punt zetten. Nu zijn ze voorlopig met een webcam gefilmd en is het nog wat zoeken naar de juiste formule. Hoe dan ook: het weer tot bij de mensen brengen, blijft mijn doel.”