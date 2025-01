Weer kliffen vlak getrokken op strand Blankenberge na doortocht storm Floriane

In Blankenberge liet het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust woensdag weer kliffen van 1,5 m hoog verwijderen op het strand ter hoogte van de King Beach. Dat was nodig na de doortocht van de storm Floriane maandag

“Na elke storm doen onze diensten een inspectie op het strand om te zien waar zich kliffen hebben gevormd”, vertelt woordvoerder Dominique Jauquet van de afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “Dat was dit keer enkel in Blankenberge het geval.”

“De oorzaak is een combinatie van hoog water en het stormweer, waardoor de golven iets verder komen dan normaal en een stuk van het strand weghappen. Er was geen springtij, anders waren de kliffen nog wat hoger geweest. Heel spectaculair was het dus niet, maar het ging toch om kliffen van 1,5 m hoog en dat kan gevaarlijk zijn voor wandelaars. Daarom lieten we de kliffen machinaal breken met een kraan.”