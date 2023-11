Week na eerste overstroming staat dorpskern en school van Watou weer onder water

West-Vlaanderen kreeg dinsdag weer heel wat regen te verwerken en dat zorgde op verschillende plaatsen voor wateroverlast. In Watou, dat ook vorige week al getroffen werd, stond weer het volledige centrum onder water, net als de basisschool.

Vorige week maandag begon de eerste grote overstroming in de Westhoek in de dorpskern van Watou, een Poperings dorp dat grenst aan Frankrijk. Toen moest de lokale school geëvacueerd worden. Ook nu loopt de school onder, maar er zijn geen leerlingen meer aanwezig. Heel wat vrijwilligers kwamen dinsdagavond langs om te helpen kuisen. Jozef Delalleau is één van hen. Zijn kleinkinderen volgen er les. “Door de hevige regenval is er heel wat water binnengekomen en is er veel kuiswerk”, vertelt hij. “Maar met veel volk kan je in korte tijd veel waarmaken. Voor de school moet je toch iets over hebben. Gelukkig waren de leerlingen al thuis toen het water de lokalen begon binnen te komen.” Woensdag zal er alvast geen school zijn.

Net als vorige keer zijn dorpsbewoners in de weer met pompen, zandzakjes en emmers om hun huizen te beschermen. Alison Louchaert (27) moest al voor de tweede keer in een week tijd helpen met haar moeder, uitbaatster van brasserie de Smoute naast de kerk in Watou om het water uit de zaak te houden. “Er zit nu veel meer stroming op het water dan vorige week en het blijft stijgen. We komen zandzakjes te kort, waardoor het water langs de achterkant van de zaak binnenkomt. We proberen nu vooral de schade te beperken, zodat het water niet hoger dan 30 centimeter komt. Want dan kunnen we in de problemen komen met de elektriciteit.”

Ook de burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher (CD&V) kwam ter plaatse om de schade op te meten. “Ik bekijk dit allemaal met tranen in de ogen”, reageert hij. “Ik weet eigenlijk niet wat we nog meer kunnen doen. Het wordt serieus denkwerk om te kijken hoe we dit in de toekomst moeten aanpakken. Elke bui zorgt er op dit moment voor dat de situatie nog slechter wordt. Het is niet meer onder controle te houden. We hebben nu echt dringend nood aan een week stabiel weer, zodat het water kan wegtrekken.” (TP)

