Weegschede onder water, twee woningen bedreigd

Brandweer en de gemeente Alveringem krijgen de ene na de andere oproep om ondergelopen straten te gaan afzetten en zandzakjes te leveren. De Weegschede in Gijverinkhove is op dit moment plots kritiek. Het water komt daar tot aan de voordeur van twee woningen.

De onophoudelijke hevige regen van dinsdag is er duidelijk te veel aan. De “klassieke” pijnpunten in Stavele – de Krombekestraat en de IJzerstraat – zijn momenteel niet bedreigd. De Hondspootstraat in Stavele daarentegen staat wel blank en in die straat is de hoeve Neuville bedreigd. Op tal van andere plekken lopen straten onder. De IJzerstraat op het laagste punt tussen de Kallestraat en de Lindestraat is momenteel voor gewone wagens niet meer toegankelijk. Hetzelfde met de Stavelestraat tussen de Izenbergestraat en de Lostraat. De brandweer zal die stukken weg wellicht afzetten. Ook ter hoogte van de hoeve Morlion in Gijverinkhove staat er een gevaarlijke hoeveelheid water op de weg. Ook daar zal de brandweer signalisatie plaatsen.

Weegschede

Een van de meest kritieke punten op het grondgebied Alveringem is momenteel de Weegschede richting de Ekestraat. Rond de klok van 16 uur stond er daar zoveel water op de rijweg dat het de twee laatste woningen van de straat bedreigde. “Het is zeer snel gegaan”, zegt Melissa die het voorlaatste huis bewoont. “In tien minuten tijd kwam het water richting onze voordeur. Ik heb de brandweer gebeld om zandzakjes maar omdat alle ploegen op dat moment bezet waren, raadde men mij aan om me tot de gemeente te wenden. Ik heb dat gedaan en korte tijd nadien waren drie mensen van de technische dienst hier. De zandzakjes aan de voordeur bieden toch iets van gemoedsrust. Ik woon hier zeven jaar en het is de derde keer dat we dit meemaken en de tweede keer dat het zo erg is.”

Meerdere betrokkenen zeggen dat de wateroverlast in de Weegschede begonnen is na de grote rioleringswerken van een aantal jaren geleden.