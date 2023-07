Website Kustweerbericht.be lokt elke maand tienduizenden bezoekers en is nu vernieuwd: “Duidelijke piek in de zomer”

Op de eerste dag van de zomer zette het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) een vernieuwde versie van kustweerbericht.be online. De website trekt tienduizenden bezoekers per maand, met een duidelijke piek in de zomermaanden. “De kust is dan ook een raar beestje als het op weersvoorspellingen aankomt”, verklaart Pieter Gurdebeke van MDK.

Het team Vlaamse Hydrografie organiseerde in 2020 een grootschalige bevraging bij de gebruikers van de website. Daarin werd niet alleen gepolst naar wat de bezoeker goed vond of wat beter kon. Er werd ook gevraagd in welke sector de bezoeker actief is, waarvoor en hoe vaak hij de website raadpleegt en via welke platforms. Daarnaast werd er geluisterd naar de noden van verschillende spelers binnen de nautische keten. Op basis van al deze bevindingen werd een nieuwe website ontwikkeld die overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is. “De inhoud werd uitgebreid en we zorgden voor een betere integratie van voorspellingen en metingen. Op vraag van de gebruikers en dankzij onze samenwerking met het KMI, kunnen de gebruikers nu uur per uur de voorspellingen raadplegen in een grafische weergave”, zegt Pieter Gurdebeke, Bruggeling en projectleider hydrologie en meteorologie bij MDK.

Divers publiek

Hoe warm is het aan zee? Voelt het strandwater fris aan? Uit welke richting waait de wind en hoe zit het met de golven? De vernieuwde website kustweerbericht.be is gericht op zowel professionele als recreatieve bezoekers. “Van de watersporter over de dagjestoerist tot de horeca-uitbater: het publiek is enorm divers”, zegt Gurdebeke. “Maar het kustweerbericht heeft vooral een belangrijke professionele doelgroep. De hele scheepvaartsector, maar ook studiebureaus en uitbaters van windmolenparken maken er dagelijks gebruik van.” Ook in het kader van de kustveiligheid is de website onmisbaar. Het beschermen van de kust en de bevolking tegen het geweld van de zee, is een belangrijke opdracht van MDK. “Denk maar aan het afsluiten van een staketsel wanneer er stormweer op komst is”, aldus Gurdebeke.

“De website krijgt viermaal per dag een update: om 8, 12, 16 en 20 uur”

We ontmoeten Gurdebeke op Oosteroever, bij een van de twee automatische weerstations van MDK aan onze Belgische kust. Het station is uitgerust met sensoren voor het meten van temperatuur, luchtdruk, vochtigheid, wind, neerslag, zon, zichtbaarheid, en, last but not least, de webcam waar dagjestoeristen op afgaan om dat uitstapje naar zee te plannen. Verder staan er, verspreid over de volledige kustlijn, nog een hele resem kleinere meetopstellingen die wind- en watergebonden parameters optekenen. “Denk maar aan het getij, golfslag en stromingen. En dan hebben we ook nog de boeien en meetpalen op zee. Het zogenaamde Meetnet Vlaamse Banken bestaat uit een kleine 50 locaties waar één of meer parameters van weer en water worden gemeten. Twee van deze plaatsen – het Zwin en Oostende Oosteroever – zijn volwaardige weerstations”, legt Gurdebeke uit.

Contrast

Deze basismonitoring is een van de missies van AMDK. Voor de weersvoorspellingen wordt er samengewerkt met het KMI. “De voorspellingen worden gemaakt door een team van meteorologen van het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) in Oostende, een nauwe samenwerking tussen MDK en het KMI. De meteorologen leggen elke dag de laatste hand aan een zee- en kustweerbericht, opgesteld op basis van de recentste data en weermodellen. Dat alles moet op een gebruiksvriendelijke manier worden gepresenteerd”, legt Gurdebeke uit.

De website krijgt viermaal per dag een update: om 8, 12, 16 en 20 uur. Geen overbodige luxe, zo blijkt. “Want het microklimaat aan zee gaat gepaard met een zeer eigen weerbeeld: de kust is soms een raar beestje”, zegt Gurdebeke. Hoe dat komt? “Het weer aan zee wordt enorm beïnvloed door het contrast met het land, dat veel sneller opwarmt en afkoelt dan het zeewater. Weersystemen aan zee kunnen ook gemakkelijk blijven hangen nabij de kustlijn. En, doordat de wind op open zee vrij spel heeft, kan het aan de kust intens waaien. Maar de kuststreek telt ook het meeste uren zon.”

Gurdebeke neemt er de cijfers bij voor juni. “Waar ze in Ukkel net geen 308 uur scheen – een record – werd er in juni meer dan 322 uur zonneschijn geregistreerd in Oostende. Tegelijk brengt de zee ook altijd wat verkoeling.”

Stijgende lijn

Al in 2008 werd voor het eerst een specifieke website met het kustweerbericht gelanceerd. “Een website veroudert snel en behoeftes veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe website veel meer mensen aanspreekt, hopelijk vertaalt zich dat ook in de bezoekerscijfers. We zien in ieder geval dat die in stijgende lijn gaan: 16.000 in maart, 31.000 in april, 40.000 in mei, maar dat is vooral aan de seizoensverandering te wijten. We zien steeds een duidelijke piek in de zomer”, besluit Gurdebeke.

www.kustweerbericht.be