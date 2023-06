Website kustweerbericht.be is gebruiksvriendelijker: nu per uur nieuwe voorspellingen

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft de website kustweerbericht.be gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo kan men voortaan uur per uur de voorspellingen raadplegen in een grafische weergave en werd ook de inhoud uitgebreid.

Kustweerbericht.be, die weersvoorspellingen specifiek voor de kust aanbiedt, is een officiële website van de Vlaamse overheid, uitgegeven door het agentschap MDK. De voorspellingen worden gemaakt door een team van meteorologen van het Oceanografisch Meteorologisch Station in Oostende.

Meer content

In 2020 organiseerde het agentschap een online bevraging bij de gebruikers van de website. Daarin werd gepolst naar wat de bezoeker van de website vond. Er werd ook gevraagd in welke sector de bezoeker actief is, waarvoor en hoe vaak ze de website raadplegen en via welk platform. Op basis daarvan is de site nu vernieuwd. Zo kunnen gebruikers voortaan uur per uur de voorspellingen raadplegen in een grafische weergave en werd ook de content uitgebreid.

Overzichtelijk

“De vernieuwde site is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, en gericht op zowel professionele als recreatieve bezoekers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).