Waterpeilen op de IJzer verder gedaald

De waterpeilen op de IJzer zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag verder gedaald. Volgens Waterinfo gaat het om tien centimeter in vergelijking met vrijdagavond. Het is nog afwachten welke invloed de nieuwe neerslagzone van zaterdag zal hebben in de Westhoek.

Door de overvloedige regenval van de afgelopen anderhalve week kampt vooral de Westhoek met wateroverlast. De relatief drogere periode zorgde er ondertussen voor dat op de meeste plaatsen een dalende trend werd ingezet. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de waterpeilen op de IJzer gemiddeld met tien centimeter gezakt.

“Dit zorgt voor een gunstigere situatie met het oog op de verwachte neerslagzone van vandaag”, klinkt het bij Waterinfo. Voor Vlaanderen en het Noord-Franse bekken van de IJzer en de Leie wordt op twaalf uur tijd vijf tot tien liter neerslag per vierkante meter verwacht. Een weermodel maakt zelfs gewag van twintig liter water per vierkante meter.

Alarmpeil nog steeds overschreden

Ondanks de dalende tendens is het alarmpeil ter hoogte van de Fintele (Lo-Reninge) op de IJzer nog steeds overschreden. “De regen van vandaag zal een stagnatie en waarschijnlijk een nieuwe stijging van de peilen op alle locaties veroorzaken. De maximale peilen zullen naar verwachting lager uitkomen dan de pieken van de voorbije dagen.” In Woumen (Diksmuide) wordt geen nieuwe overschrijding van het alarmpeil verwacht.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort schommelt het peil in Veurne rond de waakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal zo veel mogelijk ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer. Ten slotte worden langs de Leie geen problemen meer verwacht.

Wie met vragen zit over de wateroverlast in West-Vlaanderen kan terecht op het informatienummer 0800/14 689. Het nummer is nog minstens tot en met zondag actief, telkens van 8 tot 22 uur.