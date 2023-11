Waterpeil van de IJzer daalt tien centimeter per dag

Dankzij de drogere periode daalt het waterpeil van de IJzer ondertussen tien centimeter per dag. Het blijft wel afwachten hoeveel regen de nieuwe neerslagzone precies zal brengen. Enkel in de Fintele (Lo-Reninge) kan de regen in het slechtste geval leiden tot een overschrijding van de alarmdrempel.

“Dankzij de relatief drogere periode van de voorbije dagen in combinatie met de aanhoudende inzet van de waterbeheerders en de hulpdiensten blijft het waterpeil van de IJzer verder dalen”, meldt de provincie West-Vlaanderen. Gemiddeld gaat het om een daling van ongeveer tien centimeter per dag, waardoor opnieuw wat buffercapaciteit ontstaat.

Maandag verwacht het KMI wel opnieuw vijf tot vijftien liter neerslag per vierkante meter. Volgens het meest pessimistisch weermodel is in de Westhoek lokaal dertig liter regen per vierkante meter of mogelijk zelfs meer niet uitgesloten. In Noord-Frankrijk werd in dat kader code oranje afgekondigd. In de late namiddag zou het opnieuw droger worden, maar ‘s nachts en dinsdag wordt alweer een nieuwe regenzone verwacht. Daarna zou tot vrijdag of zaterdag een drogere periode moeten volgen.

Extra neerslag

Tien liter extra neerslag zal in principe weinig effect hebben op de dalende trend. Vanaf de Fintele (Lo-Reninge) en verder stroomafwaarts zou het waterpeil na een tijdelijke stagnatie wellicht blijven dalen. Verder stroomopwaarts zou het hoogstens om een stagnatie of een tijdelijke stijging gaan. Als de meest pessimistische voorspellingen uitkomen, zit er wel een duidelijke stijging van het waterpeil aan te komen. “Verwacht wordt dat deze de maximale peilen van de voorbije weken echter niet meer zou bereiken.” In Roesbrugge (Poperinge) en Woumen (Diksmuide) zouden in dat geval lokaal enkele waakdrempels overschreden kunnen worden. Enkel aan de Fintele zou in het slechtste geval de alarmdrempel opnieuw overschreden worden. “Het blijft dus uitkijken en bang afwachten vandaag. Maar wanneer dan de aangekondigde drogere periode inzet zal een verdere algemene daling van de waterpeilen zich doorzetten.”

Daarnaast benadrukt de crisiscel ook dat de Winterdijk nog steeds helemaal functioneel is. De toestand van de dijk wordt continu gemonitord. Op die manier kwam zaterdag een doorsijpeling aan het licht, maar dat probleem werd met behulp van een amfibiekraan snel verholpen. “Dankzij de nauwgezette monitoring werd ook vandaag opnieuw een doorsijpeling aan de Winterdijk vastgesteld. Een team kwam meteen ter plaatse voor de nodige herstellingswerken.”

Ook in de omgeving van de Heulebeek is de situatie onder controle. Een aantal kleine pompen blijven voorlopig wel ter plaatse. De in allerijl opgetrokken nooddijk in Ledegem blijft eveneens behouden.

Evacuaties

In de Westhoek blijven de pompinstallaties nog zeker tot het einde van de week stand-by. Dat geldt ook voor de pompen die op dit moment niet langer nodig zijn. De brandweer schakelt ondertussen over op de reguliere werking, omdat het aantal interventies voor wateroverlast fors gedaald is. In het IJzerbekken zijn er nog wel steeds verhoogde controles op de naleving van het vaarverbod. Door de overstromingen kwam de laatste dagen ook opvallend veel oorlogsmunitie bovendrijven.

Woensdag en donderdag werd beslist om ongeveer 45 woningen in Woumen (Diksmuide), Merkem (Houthulst), Reninge (Lo-Reninge) en Noordschote (Lo-Reninge) preventief te ontruimen. Bewoners die terug willen keren naar hun woning, moeten bellen naar het nummer 051/46 08 41. Op basis van de bereikbaarheid en de veiligheid van de woning zal over elke vraag afzonderlijk geoordeeld worden. Daarnaast zullen voor de getroffen bewoners per regio informatievergaderingen ingericht worden. “Ze gaan pas door wanneer er zicht is op de erkenning van de ramp door de Vlaamse overheid.”