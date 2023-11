Waterpeil van de IJzer blijft zakken

Op de IJzer heeft de dalende trend van het waterpeil zich in de nacht van zondag op maandag doorgezet. De nieuwe neerslagzone zal volgens Waterinfo in principe slechts voor een stagnatie of een tijdelijke stijging zorgen. Ook in de Fintele (Lo-Reninge) zit het peil ondertussen onder de alarmdrempel.

“Ondanks de beperkte regen van zondag en zaterdag en mede dankzij de inzet van de waterbeheerders en verschillende hulpdiensten zet de dalende trend van het peil van de IJzer zich voort”, klinkt het bij Waterinfo.

Nieuwe regenzone

In de loop van maandagochtend zal echter een nieuwe regenzone het westen van het land bereiken. Gemiddeld wordt in West-Vlaanderen vijf tot tien liter neerslag per vierkante meter verwacht. Het meest pessimistische weermodel spreekt van pieken tot 30 liter water per vierkante meter in Noord-Frankrijk, West- en Oost-Vlaanderen. Heel lokaal wordt zelfs gewag gemaakt van 40 liter per vierkante meter in de Westhoek, maar door de kleine kans werd geen code geel afgekondigd.

“We verwachten echter niet dat de maximale peilen van de voorbije weken opnieuw bereikt zullen worden”

Vijf tot tien liter neerslag per vierkante meter zal in principe weinig effect hebben op de dalende trend. Net als zaterdag kan het vanaf de Fintele (Lo-Reninge) stroomopwaarts wel tot een stagnatie of een tijdelijke stijging leiden. Als de meest pessimistische voorspellingen uitkomen, is in de late namiddag wel een forsere stijging mogelijk. “We verwachten daarbij echter niet dat de maximale peilen van de voorbije weken opnieuw bereikt zullen worden.”

In het slechtste geval zou de afvoer bij Haringe stijgen tot 35 kubieke meter per seconde, maar het waterpeil zou ruim onder de alarmdrempel blijven. Bij Roesbrugge zou de waakdrempel opnieuw overschreden kunnen worden. Na de gunstige evolutie van de afgelopen dagen wordt in Woumen sowieso geen nieuwe overschrijding van het alarmpeil verwacht. In het meest pessimistische scenario zou de alarmdrempel in de Fintele wel opnieuw overschreden kunnen worden. De aankomende drogere periode zou er wel voor moeten zorgen dat de algemene daling zich kan doorzetten.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort flirt het waterpeil bij hoogwater ondertussen met de prewaakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt daarom nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Ten slotte wordt op de Leie in Menen een afvoer van 90 kubieke meter per seconde gemeten. De afvoer kan nog een hele tijd hoog blijven en kan door de verse neerslag van maandag stijgen tot maximaal 125 kubieke meter per seconde.