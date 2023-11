Waterpeil stijgt opnieuw in Haringe en Roesbrugge

De neerslag van maandagochtend heeft onder meer in Haringe (Poperinge) en Roesbrugge (Poperinge) voor een stijging van het waterpeil gezorgd. In de Fintele (Lo-Reninge) zal de daling vertragen. Volgens Waterinfo zal de algemene daling zich de volgende dagen wel weer doorzetten.

Zowel in Frankrijk als in België viel maandag boven het IJzerbekken tien tot vijftien liter neerslag per vierkante meter. “Als gevolg van de neerslag van deze voormiddag zijn de peilen en afvoeren op de bovenlopen van de IJzer opnieuw gaan stijgen”, meldt Waterinfo. Sinds maandagmiddag is dat ook opnieuw het geval in Roesbrugge en Haringe. In Roesbrugge wordt wel verwacht dat het waterpeil onder de waakdrempel zal blijven. Ter hoogte van de Fintele zal de daling in de komende uren vertragen, terwijl ook in Woumen (Diksmuide) nog een dalende trend wordt vastgesteld. “Vanaf dinsdagmiddag kondigt zich over het westen een droge periode aan waardoor de algemene daling zich verder zal kunnen zetten.”

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort schommelt het peil door de nieuwe regenval tussen de prewaakdrempel en de waakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor het afvoeren van water uit de IJzer.

Ten slotte is de afvoer op de Leie in Menen gestegen tot 110 kubieke meter per seconde. De afvoer kan nog een hele tijd hoog blijven en kan door de verse neerslag van maandag stijgen tot maximaal 120 kubieke meter per seconde.