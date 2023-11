Waterpeil in Westhoek historisch hoog: “Blijven opvolgen”

In de Westhoek staat het waterpeil historisch hoog maar de situatie is voorlopig onder controle.

Na de vele regen is De Westhoek de voorbije nacht in rustiger vaarwater aanbeland. De weersvoorspellingen houden het tot zondagavond grotendeels droog, met slechts beperkte lokale buien. Dit betekent voorzichtig positief nieuws voor de situatie in West-Vlaanderen en de Westhoek. Ondertussen zijn op de meeste plaatsen de pieken bereikt en is er stilaan sprake van een voorzichtige daling van de waterpeilen. Alles wordt momenteel maximaal ingezet op de afvoer van het water en het zoveel mogelijk verlagen van de huidige waterpeilen.

In de Westhoek bleef het belangrijkste aandachtspunt de voorbije uren het hoge waterpeil van de IJzer en De Blankaart. Deze worden momenteel maximaal ingezet voor de afvoer van water, en dit in combinatie met het lozen via open sas in Nieuwpoort. Vanuit Frankrijk blijft nog steeds veel water onze richting uitkomen en dit wordt door onze hulpdiensten continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Alle genomen voorzorgsmaatregelen op het terrein blijven in stand gehouden en hebben tot nu toe hun nut bewezen.

Elders in de provincie waren er de voorbije uren meldingen van wateroverlast in. De regio Roeselare waar de Mandel buiten haar oevers trad en het Kanaal Roeselare-Leie te kampen had met een zeer hoge waterstand. Dit werd ter plaatse aangepakt en de scheepvaart werd er gestremd. Ondertussen evolueert de situatie daar opnieuw gunstig en wordt ernaar gestreefd om de waterstand maximaal te verlagen met het oog op mogelijks nieuwe regenperiodes begin volgende week. In Brugge ging de Dammepoortsluis even boven het alarmpeil, maar ook deze situatie is ondertussen gestabiliseerd. In de regio Dadizele – Ledegem – Wevelgem (Heulebeek) tenslotte blijven de waterstanden hoog omwille van de afvoer van het water komende uit Frankrijk richting de Leie.

Bedanking

De gouverneur bedankt de vele hulpdiensten voor hun blijvende en onvermoeibare inzet. Zij waren de voorbije nacht, net als de voorgaande dagen, opnieuw massaal paraat waren op het terrein. Grootschalige evacuaties waren nog niet aan de orde maar de voorbije nacht diende toch al een gezin in de regio Reninge uit een door het wassende water geïsoleerde woning weggehaald.

Stijn Fertin, diensthoofd van de Ieperse technische dienst was ‘s nachts tot de vroege uren in de weer: “De piek was historisch hoog bij Dikkebusvijver en het bufferbekken van Vlamertinge. Dankzij het rampenplan en de bijhorende inzet van middelen en manschappen konden we voorkomen dat buurtbewoners natte voeten kregen. De voorspellingen tot en met maandag ogen rooskleurig. Dat geeft ons tijd om het water op de kritieke punten te doen zakken tegen de eerstvolgende regenval.”

Kathleen De Schepper van De Watergroep sprak over de interventie van de brandweer gisteren en vannacht ter hoogte van het waterproductiecentrum bij Diksmuide. “We hebben inderdaad ondersteuning van de brandweer gekregen, in hoofdzaak om met zandzakken een paar toegangen extra af te dichten. Momenteel zijn alle toegangen onder controle en blijft de waterproductie draaien maar we blijven de situatie uiteraard continu opvolgen.”

Burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) is duidelijk. “Het waterpeil overschrijdt nu de stand van het water bij de overstroming van Stavele twee jaar geleden. Maar voorlopig heeft iedereen nog droge voeten.” (TP)